Sytuacja związana z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu odbiła się szerokim echem na świecie. Dziennikarze z różnych zakątków krajów podłapali temat i się na niego rozpisują. Reperkusje decyzji Michała Probierza są ogromne - napastnik FC Barcelony oświadczył, że nie zagra w Biało-Czerwonych barwach, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Holendrzy reagują na to, co stało się w polskiej kadrze

Afera wybuchła tuż przed meczem z Finlandią w ramach el. do MŚ. Przypomnijmy, że Polacy są w grupie G z Finlandią, Maltą, Litwą i Holandią, która jako ostatnia zameldowała się w tej grupie po porażce w Lidze Narodów. Holendrzy swój mecz rozegrają z Maltą 10 czerwca. Na konferencji Ronald Koeman i Virgil van Dijk dostali pytanie o to, co dzieje się w polskiej kadrze.

Kapitan reprezentacji Holandii został zapytany: "Co byś zrobił, gdyby zabrano ci opaskę kapitana?". Ten odpowiedział krótko: "To ich sprawa" - wyznał, cytowany przez holenderski telgraaf.nl.

Zobacz też: FIFA może ukarać Lewandowskiego. To nie żart

Z kolei selekcjoner reprezentacji Holandii był nieco bardziej wylewny i - zdaniem holenderskich mediów - "dowcipnie zareagował na pytanie, co zrobiłby w takiej sytuacji. "Zawsze się uczyłem: nigdy nie powinieneś kłócić się ze swoim najlepszym graczem. Nigdy nie wygrasz z tego powodu. To jedna rzecz, której się nauczyłem" - oznajmił.

Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski?

Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra już we wtorek 10 czerwca. Rywalami Biało-Czerwonych będą Finowie, którzy - zdaniem wielu ekspertów - są naszym największym rywalem do zajęcia drugiego miejsca w grupie G eliminacji do mistrzostw świata 2026 z Holandią, Litwą i Maltą.