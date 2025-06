Na to, co padnie w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, spoglądała cała Polska. Zarówno kibice, jak i eksperci oczekiwali, że dowiedzą się więcej w sprawie zamieszania na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Nowy kapitan kadry, czyli Piotr Zieliński, ograniczył się jednak głównie do wyrażenia swojej wdzięczności w stosunku do decyzji trenera. - Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To ogromna odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Piotr Zieliński i Michał Probierz na konferencji kadry. Krzysztof Stanowski komentuje

Konferencja reprezentacji była szeroko komentowana na portalu X. Na jej temat wypowiedział się również założyciel Kanału Zero: - Dziennikarze wystawili Zielińskiemu z siedem piłek, żeby powiedział coś dobrego o Lewandowskim, ale z żadnej nie skorzystał. Jednakże - łagodnie mówiąc - trudno nie odnieść wrażenia, że mógł te piłki przeoczyć i jego zachowanie nie musiało być elementem... przemyślanym - zauważył Krzysztof Stanowski.

ZOBACZ TEŻ: Oto pierwsze słowa Probierza po decyzji ws. Lewandowskiego

Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski po raz pierwszy w kadrze spotkali się w 2013 roku. Pierwszemu zdarzało się już nawet zastępować Lewego w roli kapitana - kiedy ten miał kontuzję. Od teraz jednak 31-latek zapewne przez długi czas nie rozstanie się z opaską reprezentacji Polski.