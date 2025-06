To mówi więcej niż tysiąc słów! Tak kadra postrzega Lewandowskiego

Takiego trzęsienia ziemi mało kto się spodziewał. W niedzielny wieczór Michał Probierz poinformował, że nowym kapitanem reprezentacji Polski zostanie Piotr Zieliński, odbierając tym samym opaskę Robertowi Lewandowskiemu. To rozsierdziło napastnika FC Barcelony, który chwilę później ogłosił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z gry w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Michał Probierz odpowiada na pytania dot. Lewandowskiego

PZPN jeszcze w niedzielę poinformował, że na wszystkie pytania Probierz odpowie na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią. Razem z selekcjonerem w poniedziałek z mediami rozmawiał także Piotr Zieliński, czyli nowy kapitan reprezentacji Polski.

Selekcjoner wyznał, że decyzję o odebraniu Lewandowskiemu kapitańskiej opaski, podjął po konsultacji ze sztabem szkoleniowym i piłkarzami. - Rozmawiałem z zawodnikami i podjąłem taką decyzję, bo uważam, że jest dobra - powiedział Probierz.

I dodał: - Nie ma złych emocji. Chodzi o dobro reprezentacji. Podkreślam, że podjąłem bardzo trudną decyzję wobec wyśmienitego zawodnika. Ale trzeba też popatrzeć z drugiej strony. Dla dobra zespołu jest to dobra decyzja, a jeśli chodzi o pojednanie, jestem otwartym człowiekiem. W piłce nie można się obrażać. To naturalna kolej rzeczy.

To były momenty, gdy selekcjoner był jeszcze koncyliacyjny, nieco gryzł się w język. Zresztą w poniedziałek dużo można było wyczytać między wierszami. Probierz wiele razy podkreślał, że podjął tę decyzję dla dobra drużyny i - co ważne - też po konsultacjach z drużyną. Niby nic nie znaczące zdanie, a jednak istotne. Też potwierdzające to, o czym nieoficjalnie mówiło się już w niedzielę wieczorem, czyli że decyzja Probierza o odebraniu Lewandowskiemu opaski została przyjęta przez piłkarzy z aprobatą.

Piotr Zieliński nie rozmawiał z Robertem Lewandowskim

- Nie, nie rozmawiałem z Robertem - wyjawił w poniedziałek Zieliński, który został zapytany o to, czy po decyzji selekcjonera kontaktował się z Lewandowskim. Ale byli tacy, którzy się kontaktowali. Tak przynajmniej twierdzi Lewandowski, który w rozmowie z "WP SportoweFakty" wyjawił, że w niedzielę wieczorem zadzwoniło do niego kilku kadrowiczów. - Byli zszokowani. Pytali, czy nie zmienię decyzji. Wręcz mówili, że być może kiedy się z tym wszystkim prześpię, spojrzę na to inaczej. Było im przykro. Fajnie, że wykonali taki gest - przyznał Lewandowski.

Zobacz też: Zieliński naprawdę to powiedział o Lewandowskim. To zaboli

Lewandowski nie doprecyzował, kto wykonał ten gest, ale jeśli nie był to Zieliński, z którym zna się od lat, to też wiele mówi o atmosferze w tej kadrze. - Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą oddać serce za kadrę. Ja zawsze z wielką radością tutaj przyjeżdżam i to się nie zmieni - wypalił w poniedziałek Zieliński. I to też było wymowne. W kontekście Lewandowskiego, który zapowiedział, że nie wróci do reprezentacji, dopóki jej selekcjonerem będzie Probierz.

Już we wtorek o godzinie 20:45 ekipa Probierza zmierzy się na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Obecnie Polacy są liderem grupy z sześcioma punktami na koncie.