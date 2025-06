Stosunków pomiędzy Lewandowskim i Probierzem nie można nazwać innym słowem, niż wojna. Obaj panowie do tej pory, delikatnie rzecz ujmując, za sobą nie przepadali, ale wszystko eskalowało w niedzielę, gdy selekcjoner zdecydował się na odebranie opaski kapitana kadry piłkarzowi FC Barcelony. W efekcie ten wydał krótkie oświadczenie. Napisał w nim, że dopóki Probierz będzie odpowiadał za prowadzenie kadry, on w niej nie zagra.

Lewandowski odpiera ataki, opisał reakcję kolegów. "Było im przykro"

W rozmowie z Dariuszem Faronem z WP SportoweFakty, 36-latek postanowił odpowiedzieć między innymi na krążącą w mediach opinię, jakoby wszyscy reprezentanci poparli decyzję Probierza o zmianie kapitana. Tę pogłoskę dodatkowo podsycił wpis Kamila Glika. Były reprezentant Polski na X wyraził aprobatę wobec tej zmiany, co mogło sugerować negatywne podejście reszty grupy do Lewandowskiego.

- Wczoraj rozmawiałem z kilkoma reprezentantami. Zadzwonili do mnie na gorąco. Byli zszokowani. I pytali, czy nie zmienię decyzji. Wręcz mówili, że być może kiedy się z tym wszystkim prześpię, spojrzę na to inaczej. Było im przykro. Fajnie, że wykonali taki gest - powiedział Lewandowski.

Na pytanie dziennikarza, czy z szatni docierały do niego sygnały, że innym kadrowiczom nie podobała się postawa Lewandowskiego, były kapitan odparł: - Nie. Oczywiście mamy grupę 25 osób. Nie oszukujmy się, nie działa to tak, że wszyscy są ze sobą bardzo blisko. Natomiast nigdy nie odczułem, że reprezentacja ma problem z tym, że otwarcie mówię, co myślę. Teraz pojawi się dużo spekulacji i domysłów, różnych teorii. Można się tego było spodziewać.

W poniedziałek o godzinie 15:15 zaplanowana jest konferencja prasowa Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski zapewne odniesie się na niej do zarzutów, które stawia mu Lewandowski, a także opowie dziennikarzom swoją wersję wydarzeń.