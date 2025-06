Kulesza przerywa milczenie! Nowe fakty ws. afery Probierz - Lewandowski

To było trzęsienie ziemi wokół reprezentacji Polski. W niedzielę wieczorem, niedługo po tym, jak szykująca się do wtorkowego meczu z Finlandią kadra Michała Probierza dotarła do hotelu w Helsinkach, portal Łączy Nas Piłka poinformował, że decyzją selekcjonera Robert Lewandowski przestał być kapitanem drużyny narodowej.

Na odpowiedź napastnika Barcelony czekaliśmy raptem pół godziny. Lewandowski - również za pośrednictwem mediów społecznościowych - przekazał, że dopóki selekcjonerem kadry będzie Probierz, on w niej nie zagra.

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał Lewandowski.

Kulesza odniósł się do chaosu w kadrze

W niedzielę wieczorem nikt oficjalnie tej sprawy komentować nie chciał. Udało nam się jedynie dowiedzieć, że Probierz najpierw przekazał decyzję Lewandowskiemu, z którym rozmawiał przez telefon, a później Piotrowi Zielińskiemu, który został nowym kapitanem kadry. Na końcu dowiedziała się reszta drużyny oraz sztab.

Na komentarz Probierza oraz Zielińskiego poczekamy do godz. 15.15, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa, na której selekcjoner ma wytłumaczyć swoją decyzję oraz skomentować odpowiedź Lewandowskiego. W poniedziałek od rana staraliśmy się też o komentarz PZPN.

Od rana nieuchwytny był jednak prezes związku Cezary Kulesza, który jest już w Helsinkach. O godz. 13.30 udało nam się jednak spotkać prezesa PZPN pod hotelem Hilton Strand w Helsinkach, w którym mieszkają działacze oraz sponsorzy związku.

Kiedy zapytaliśmy Kuleszę o sprawę Probierza i Lewandowskiego, prezes na początku w ogóle nie chciał zabierać głosu. W końcu jednak powiedział: - Michał rozmawiał z Robertem, to jego suwerenna decyzja. Będzie konferencja w tej sprawie, selekcjoner odpowie na wasze pytania - rzucił niechętnie Kulesza.

Kiedy dopytywaliśmy prezesa, czy będzie mediatorem między Probierzem i Lewandowskim odpowiedział: - Ja mógłbym mediować, gdybym był przy tej rozmowie. Mnie przy niej nie było, nie wiem, jak wyglądała. Pytania zadacie Michałowi - powiedział Kulesza, po czym zniknął w hotelowej windzie.

