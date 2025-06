Hiszpański dziennikarz broni Lewandowskiego. "Bardzo brzydko"

Relacje pomiędzy byłym już kapitanem reprezentacji Polski a jej selekcjonerem, w niedzielę przybrały status otwartej wojny. Najpierw Probierz miał zadzwonić do Lewandowskiego i poinformować go o tym, że opaska kapitana przechodzi na ramię Piotra Zielińskiego. Chwilę później ta informacja pojawiła się w oficjalnym komunikacie kanału "Łączy Nas Piłka". W efekcie 36-latek napisał oświadczenie w którym zakomunikował, że rezygnuje z gry w kadrze. Przynajmniej dopóki zarządza nią Probierz.

W Katalonii nie mają wątpliwości, po czyjej stanąć stronie. "Lewandowski to człowiek-instytucja"

Co zrozumiałe, sprawa wzbudza ogromne emocje w Polsce, ale także w Hiszpanii. A zwłaszcza w Katalonii - w końcu w sezonie 2024/2025 Lewandowski zagrał w Barcelonie aż 52 spotkania, w których zdobył 42 gole. Pomimo wieku Polak udowodnił tym samym, że wciąż znajduje się w topowej formie i jest jednym z najlepszych napastników świata.

- Robert Lewandowski to człowiek-instytucja w Barcelonie, ale szczególnie w swoim kraju. I moim zdaniem nie zasługuje na takie traktowanie. Jego kariera jest wręcz nienaganna, to niemal punkt odniesienia dla młodych piłkarzy. A został bardzo brzydko potraktowany we własnym kraju, choć zawsze dawał wszystko swojej kadrze - powiedział dziennikarz "El Mundo Deportivo" Roger Torello w rozmowie z Tomaszem Skrzypczyńskim z WP SportoweFakty.

W reprezentacji Polski Lewandowski rozegrał 158 spotkań i strzelił w nich 85 bramek. W obu tych statystykach jest rekordzistą.

- Zawsze reprezentacja Polski była dla niego priorytetem, takie odnosiłem wrażenie - dodał Torello.

Oburzenie wywołał zwłaszcza styl, w którym Probierz miał zakomunikować Lewandowskiemu odebranie opaski kapitańskiej. Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków, selekcjoner miał po prostu zadzwonić do 36-latka, zakomunikować decyzję i momentalnie się rozłączyć.

- To, jak potraktował go selekcjoner waszej kadry, jest, delikatnie mówiąc, bardzo nieładne. Jeden człowiek zakończył w ten sposób złudzenia Roberta o udanym występie na ostatnich w karierze mistrzostwach świata - stwierdził dziennikarz "El Mundo Deportivo".