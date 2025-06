FIFA może ukarać Lewandowskiego. To nie żart

Robert Lewandowski, przynajmniej tymczasowo, jest byłym reprezentantem Polski. Napastnik Barcelony ogłosił w niedzielny wieczór, że rezygnuje z występów w narodowych barwach, dopóki selekcjonerem naszej kadry będzie Michał Probierz. Trener zdecydował, że odbierze Lewandowskiemu opaskę kapitańską i przekaże ją Piotrowi Zielińskiemu. Wcześniej Lewandowski nie przybył na zgrupowanie w związku ze zmęczeniem po zakończeniu sezonu klubowego. Wtedy decyzja miała zostać skonsultowana z trenerem.

Lewandowski może zostać zawieszony przez FIFA. To byłby problem dla Barcelony

Mateusz Stankiewicz, radca prawny, który specjalizuje się w prawie sportowym, zwrócił uwagę na zapisy w przepisach FIFA. Czy zgodnie z regulaminem piłkarz może zrezygnować z występów w reprezentacji? Nie. Każdy piłkarz zarejestrowany do gry w klubie jest zobligowany do tego, by odpowiedzieć na powołanie do reprezentacji. Co w przypadku, gdy piłkarz odmówi powołania? W takim przypadku pozostaje zawieszony przez cały okres zgrupowania plus pięć dni po jego zakończeniu.

To zwykle oznacza, że dany zawodnik nie może zagrać w jednym ligowym meczu. Do tego są możliwe pewne sankcje dyscyplinarne od FIFA.

Jak więc to wszystko wytłumaczyć? Prosty przykład - jeżeli taka sytuacja z Lewandowskim powtórzy się we wrześniu, gdy Polska zagra z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09), to Robert będzie zawieszony do 12 września, więc najpewniej przegapi jeden z meczów Barcelony.

Piłkarz Barcelony mógł złamać przepisy. Wszystko jednak skończyło się dobrze

O tym, jak ten przepis działa, mogliśmy spróbować się przekonać w przypadku Inigo Martineza. Obrońca był powołany na zgrupowanie kadry Hiszpanii, ale je opuścił z powodu zapalenia łąkotki w prawym kolanie. Potem Martinez zagrał w meczu z Osasuną, choć od końca zgrupowania nie minęło pięć dni. Osasuna złożyła oficjalną skargę, ale potem okazało się, że wszystko w tym przypadku było zgodne z przepisami.

"Ponieważ powodem wycofania się był urlop zdrowotny, o czym poinformowała sama federacja RFEF, CA Osasuna uważa, że nie można uznać przypadku za wyjątkową sytuację, która sprawiałaby, że przepisy FIFA nie miałyby zastosowania" - mogliśmy przeczytać w treści skargi.

Mecz Finlandia - Polska w trzeciej kolejce eliminacji do mistrzostw świata odbędzie się we wtorek o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.