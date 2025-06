"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - tak Robert Lewandowski zareagował na wieści o odebraniu mu kapitańskiej opaski przez Michała Probierza. Wreszcie piłkarz FC Barcelony szerzej odniósł się do sprawy.

Robert Lewandowski mówi, jak wyglądała jego rozmowa z Michałem Probierzem. Potem ruszyło

Napastnik udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty, gdzie odsłonił kulisy swojej decyzji. Wszystko zaczęło się od rozmowy z selekcjonerem. - Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera Michała Probierza z informacją, że podjął decyzję o odebraniu mi opaski. W ogóle nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci. Rozmowa trwała około minuty - powiedział.

Jednak jeszcze bardziej zdziwiło go to, jak szybko wszystko zostało ogłoszone publicznie. - Nawet nie miałem czasu poinformować rodziny czy porozmawiać z kimkolwiek o tym, co się wydarzyło, bo po kilku chwilach ukazał się komunikat na stronie PZPN-u. Sposób, w jaki zostało mi to zakomunikowane, naprawdę jest dla mnie zaskakujący - dodał.

To dlatego Robert Lewandowski stracił opaskę kapitana. Oto co usłyszał od Michała Probierza

Następnie 36-latek poruszył inny wątek i zdradził, jak szkoleniowiec zaargumentował mu swoją decyzję. - Probierz powiedział, że zobaczył mój ostatni wywiad i zdecydował, że przekaże opaskę Piotrowi Zielińskiemu, żeby ułatwić mi funkcjonowanie w kadrze i zdjąć ze mnie presję (Lewandowski tłumaczył w studiu TVP Sport, że potrzebuje odpoczynku - dop. WP SportoweFakty) - wyjawił.

Gracz Barcelony wspiera kolegę z kadry, lecz nie ukrywa żalu do selekcjonera. - Naprawdę nie chodzi mi o samą opaskę. Wierzę w Piotrka Zielińskiego i mocno trzymam za niego kciuki. To była bardzo krótka rozmowa. Mam wrażenie, że trener ugiął się pod presją mediów. Złamał nasze ustalenia i dlatego jestem zaskoczony jego postawą - zaznaczył.

Dotychczas Robert Lewandowski rozegrał 157 meczów, strzelił 84 gole i zanotował 35 asyst w reprezentacji Polski. Ta bez niego zagra we wtorek 10 czerwca z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Pierwszy gwizdek o godz. 20:45, zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.