Grzegorz Lato się nie patyczkował ws. Lewandowskiego. "Niech się modli"

Michał Probierz zdecydował, że Robert Lewandowski przestanie być kapitanem reprezentacji Polski. Selekcjoner przekazał opaskę Piotrowi Zielińskiemu. Z kolei Lewandowski poinformował opinię publiczną, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski, dopóki jej trenerem będzie Probierz. Selekcjoner ma odnieść się do całej sprawy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią w Helsinkach.

Grzegorz Lato udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty po niedzielnych wydarzeniach z Helsinek. Były prezes PZPN i reprezentant Polski był oburzony zachowaniem Lewandowskiego.

- Nie wyobrażam sobie, żeby zawodnik - nieważne jak się nazywa - wybierał sobie trenera i straszył reprezentację, że nie zagra, póki będzie obecny trener. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Myślałem, że ktoś sobie robi jakiś żart w internecie. Jeszcze się nie zdarzyło w historii piłki, żeby zawodnik sobie trenera wybierał i mówił, że nie będzie grał pod wodzą danego trenera. Coś jest tutaj nie tak. Nie ukrywam, że to kawał zawodnika. Też mu kibicuję, ale to już jest lekka przesada - powiedział.

Lato przypomniał, że za jego czasów, gdy chciał opuścić zgrupowanie reprezentacji na poczet komunii syna, to dostawał zgodę na 24 godziny. - To jest dla mnie kolejna sprawa nie do pomyślenia, że zawodnik będzie sobie wybierał, kiedy będzie chciał grać, a kiedy nie. To kto miał wtedy zostać kapitanem? Ktoś sobie chyba żartuje z nas - dodał były reprezentant kraju. - Czegoś podobnego to ja w historii ani nie widziałem, ani nie słyszałem. Chyba że ten orzełek nic nie znaczy dla Lewandowskiego - wypalił Lato.

- Były dwie opcje: idziemy w jedną albo drugą stronę. Powiedział, że póki trenerem będzie Probierz, to on nie będzie grał. Uważam jedno: niech się modli, żebyśmy czasem tego meczu z Finlandią nie wygrali, bo dopiero się rozpocznie nagonka - odpowiada Lato. Co sądzi o nominacji Zielińskiego na nowego kapitana? - Zasłużony piłkarz. Poprzedni kapitan obraził się na reprezentację i trenera. Jak chce kończyć karierę, niech powie to oficjalnie. W tym roku będzie miał 37 lat, można zrobić mu piękne pożegnanie, bo zasłużył na to. I cześć, do widzenia. A nie, że on będzie straszył i trenera zmieniał - podsumował.

Mecz Finlandia - Polska odbędzie się we wtorek o godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.