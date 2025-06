Media: Bunt przeciwko Lewandowskiemu! "Rozwód całkowity"

Robert Lewandowski zdecydował, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski do momentu, w którym Michał Probierz nadal będzie jej selekcjonerem. W ten sposób Lewandowski zareagował na fakt, że Probierz odebrał mu opaskę kapitańską i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Wcześniej Lewandowski nie pojawił się na czerwcowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych, tłumacząc się zmęczeniem. Wtedy decyzja miała zostać podjęta po konsultacji z Probierzem.

Piszą w Katalonii o sprawie Lewandowskiego. "Niemożliwe pojednanie"

Kataloński dziennik "Sport" reaguje na wydarzenia z Polski i na decyzję Lewandowskiego, cytując wieści z naszego kraju. Dziennik pisze wprost o "rebelii przeciwko Lewandowskiemu". "Wszystko wskazuje na to, że pojednanie między Lewandowskim a Probierzem jest niemożliwe. Gdy Probierz ogłosił piłkarzom decyzję o odebraniu Lewandowskiemu opaski, oklaskiwali go na stojąco. Rozwód wydaje się całkowity" - czytamy w artykule.

"Sport" cytuje także wypowiedź Tomasza Hajty, który stwierdził, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy od reprezentacji. - Zawsze będę powtarzał jedną rzecz, nie ma znaczenia, o jakiego piłkarza chodzi. Nie ma piłkarza ważniejszego niż reprezentacja. Mówi ci to Ronaldo, mówi Modrić, Messi, którzy mają większe osiągnięcia jak Robert Lewandowski - przekazał Hajto.

Katalońskie media cytują też doniesienia o tym, że konflikt między Lewandowskim a Probierzem miał już eskalować w marcu, gdy Lewandowski zaczął się oszczędzać przy okazji meczu z Maltą, jeszcze przed powrotem do Barcelony. "Doszło do spięcia, ponieważ niektórzy piłkarze uznali, że napastnik zachowuje się arogancko w stosunku do reszty grupy" - pisze "Sport".

"Po kolejnym wymęczonym zwycięstwie ówczesny kapitan wpadł do szatni i obsztorcował sztab szkoleniowy do spółki z piłkarzami" - dodawał "Przegląd Sportowy Onet".

Niewykluczone, że nowe światło na tę sprawę niebawem rzuci Probierz. Selekcjoner pojawi się z Zielińskim na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią, która odbędzie się w poniedziałek o godz. 15:15.

Reprezentacja Polski będzie musiała poradzić sobie bez Lewandowskiego podczas wyjazdowego meczu z Finlandią w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja tekstowa na żywo we wtorek o godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.