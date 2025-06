Jest głos z pałacu prezydenckiego ws. Lewandowskiego

- Lewandowski nie oświadczył, że rezygnuje z kadry, a że wstrzymuje się z grą dla niej, dopóki będzie w niej Probierz. No ludzie! To jak to odczytać? Że życzy jej złych wyników, aby selekcjoner jak najszybciej stracił posadę? - grzmiał Marek Koźmiński w rozmowie z goal.pl. Były reprezentant Polski dość mocno rozczarował się zachowaniem napastnika, który zadeklarował, że nie będzie dłużej współpracować z Michałem Probierzem w kadrze po tym, jak ten zabrał mu opaskę kapitana. Zresztą Koźmiński przejechał się też po samym selekcjonerze, mając pretensje o timing decyzji. To, co wydarzyło się w niedzielny wieczór, dość mocno podzieliło środowisko piłkarskie, jednak więcej krytycznych głosów płynie pod adresem piłkarza FC Barcelony.

Doradca Andrzeja Dudy reaguje na aferę w polskiej kadrze. Zaatakował Lewandowskiego. Wskazał, kto powinien być dla niego wzorem

Lewandowskiego skrytykował też Marcin Mastalerek. Jego zdaniem reprezentant Polski zachował się fatalnie. Ba, wrócił wspomnieniami do przeszłości i wskazał konkretnie, z kogo 36-latek powinien wziąć przykład po decyzji Probierza. - Pamiętam, jak Adam Nawałka odbierał opaskę kapitana Kubie Błaszczykowskiemu przed Euro 2016 i nigdzie Kuba Błaszczykowski nie odszedł, tylko zagrał wspaniałe Euro 2016. I to Kuba Błaszczykowski powinien być wzorem i kapitana, i piłkarza. Miał wielkie serce, każdy powinien go naśladować - podkreślał jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Andrzeja Dudy w porannej rozmowie z RMF FM.

A na tym nie zakończył. Cisnął gromy w Lewandowskiego. - Mężczyźni nie powinni się obrażać, bo są chłopcami i tyle - skwitował dosadnie, po czym znów wspomniał o byłym piłkarzu Wisły Kraków. - Ja jestem team Kuba Błaszczykowski i uważam, że tak się powinien każdy reprezentant zachować. Mam nadzieję, że jeszcze Robert Lewandowski to przemyśli, że wczoraj to były emocje i raczej będzie naśladował Błaszczykowskiego - dodawał. - To jest oczywiste, że są wielkie zasługi, ale gdzie zasługi, jeden piłkarz, a gdzie Polska - spuentował, ewidentnie stając po stronie selekcjonera.

To już dziś! Probierz zmierzy się z lawiną niewygodnych pytań

Co dalej z kadrą? Co spowodowało, że Probierz odebrał opaskę Lewandowskiemu? Jakie są prawdziwe relacje między nimi? Na te i na inne pytania z pewnością selekcjoner będzie zmuszony odpowiedzieć. A to może nastąpić już w poniedziałek po godzinie 15:15. Wtedy rozpocznie się oficjalna konferencja prasowa trenera, na której pojawi się też Piotr Zieliński, nowy kapitan Biało-Czerwonych. Jedno jest pewne, będzie gorąco, a oglądalność może być rekordowa. Słowa, które tam padną, mogą wpłynąć na przyszłość polskiej piłki i nie tylko.