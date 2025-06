Wydało się! Koźmiński miał rację ws. Lewandowskiego. "No ludzie!"

- Dla mnie to jest ewidentne, że jest konflikt Probierza z Lewandowskim. To widać - przekonywał Marek Koźmiński kilka miesięcy temu. Wówczas obóz napastnika dementował te sugestie. - Jedyny komentarz, jaki przychodzi mi do głowy, czytając te słowa, to bzdura. Robert ma bardzo dobre relacje z Michałem Probierzem i kiedy jest zdrowy, zawsze jest do dyspozycji selekcjonera - podkreślał Tomasz Zawiślak, ale ta deklaracja wcale nie uspokoiła Koźmińskiego. I kilka godzin temu okazało się, że najpewniej miał rację.

W niedzielny wieczór polską piłką wstrząsnęły dwa oświadczenia. Najpierw ogłoszono, że selekcjoner odebrał opaskę kapitańską Lewandowskiemu, a następnie sam napastnik zadeklarował, że nie zagra z kadrą, dopóki na jej czele stoi Probierz. To ewidentnie pokazuje, że konflikt między trenerem a byłym już kapitanem drużyny jest. Ba, Dominik Wardzichowski ze Sport.pl donosił, że dość Lewandowskiego mieli też koledzy z kadry i przyjęli decyzję Probierza z aprobatą.

Marek Koźmiński reaguje na aferę Lewandowski - Probierz. "To, co się wydarzyło, jest po prostu fatalne"

Teraz do sprawy odniósł się Koźmiński. - Już wiele miesięcy temu mówiłem, że ja nie widzę chemii między Lewandowskim a Probierzem. Wtedy jednak otoczenie Lewandowskiego na mnie naskoczyło, mówiąc, że wszystko jest w porządku. No to widzieliśmy właśnie, w jakim jest porządku - zaczął w rozmowie z goal.pl. - Jak mówię, wyczuwałem, że te relacje nie są super, ale jednak czegoś takiego się nie spodziewałem - zaznaczał.

Następnie Koźmiński skrytykował obie strony konfliktu, ale wydaje się, że bardziej przejechał się po Lewandowskim. Szczególnie oberwało mu się za oświadczenie, które wydał w mediach społecznościowych po decyzji Probierza. - Lewandowski nie oświadczył, że rezygnuje z kadry, a że wstrzymuje się z grą dla niej, dopóki będzie w niej Probierz. No ludzie! To jak to odczytać? Że życzy jej złych wyników, aby selekcjoner jak najszybciej stracił posadę? To, co się wydarzyło jest po prostu fatalne - podkreślał zszokowany Koźmiński.

Skrytykował też Probierza, ale głównie za timing ogłoszenia decyzji. - Nie [powinien, przyp. red.] odbierać Lewemu opaski na dzień, czy dwa dni przed meczem. Przecież to tylko zdestabilizuje kadrę. (...) Probierz musiał się zachować jak Probierz. Przecież wszędzie gdzie był, były konflikty - ocenił. - Obaj [Lewandowski i Probierz, przyp. red.] zachowali się źle. Dorośli ludzie, a podpalili się jak dzieciaki. Efekt? Mamy wielki burdel i straty, których nie da się już odrobić. (...) Mogą polecieć głowy - supentował Koźmiński.

Kluczowy mecz przed Polską

Już we wtorek 10 czerwca Biało-Czerwoni rozegrają jeden z najważniejszych meczów w tym roku - zmierzą się na wyjeździe z Finlandią. Obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli eliminacji do mistrzostw świata z dorobkiem sześciu punktów po dwóch spotkaniach. Grali jednak z dość przeciętnymi zespołami, jak Litwa i Malta. Na ich pozycję z pewnością wpłynęła też absencja Holandii w dwóch pierwszych kolejkach. Teraz jednak piłkarze Ronalda Koemana wkroczyli do gry i są faworytami do bezpośredniego awansu na mundial.

Mecz Finlandia - Polska rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.