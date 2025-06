Nowe nagranie z Lewandowskim i Probierzem. Przykry widok

Niedawno rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że zabraknie na nim Lewandowskiego. Napastnik zdecydował się na taki krok z powodu przemęczenia po sezonie. Zjawił się jednak w Polsce, aby pożegnać Kamila Grosickiego, który rozgrywał ostatni mecz w kadrze.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Wyciekło nowe nagranie z Lewandowskim i Probierzem. Fani mówią o jednym

Tuż przed rozpoczęciem piątkowego meczu towarzyskiego przeciwko Mołdawii Lewandowski pojawił się na ławce reprezentacji Polski, gdzie pozował wraz ze sztabem szkoleniowym. Portal Meczyki.pl opublikował nagranie z tego momentu na TikToku. Fani od razu dopatrzyli się sztywnej atmosfery pomiędzy Lewandowskim a Michałem Probierzem. Widać było, jak piłkarz unikał kontaktu wzrokowego z trenerem.

"Niechętnie podszedł blisko Probierza", "Jak za karę", "Jest zgrzyt", "jakieś fochy widać z obu stron", "Lewy i Probierz nie na tych samych falach nadają" - czytamy w komentarzach.

- Z całym szacunkiem do wielu osób, do mediów, do was dziennikarzy - bo ja ten szacunek zawsze mam - ale z drugiej strony nikt z was nawet nie pomyślał o tym, że poza zmęczeniem fizycznym jest też mentalne. W dzisiejszych czasach rozmawiamy o tym, że grając tyle lat na poziomie, gram 17 lat w reprezentacji, opuściłem może pewnie maksymalnie drugie zgrupowanie - tak nieobecność na zgrupowaniu tłumaczył Lewandowski.

Reprezentacja Polski finalnie pokonała Mołdawię 2:0. Teraz czekać będzie ją dużo ważniejsze starcie z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, które odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45.