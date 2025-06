Kucharski bez hamulców o Lewandowskim. "Ma to wypisane na twarzy"

Nie milkną echa kontrowersyjnej decyzji Roberta Lewandowskiego, który zrezygnował z udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji, tłumacząc to zmęczeniem po sezonie. Oliwy do ognia dolał fakt, że w towarzyskim starciu z Mołdawią po raz ostatni w biało-czerwonych barwach wystąpił Kamil Grosicki, który przez lata wspierał kapitana reprezentacji Polski swoimi asystami. "Lewy" jednak się pojawił w Chorzowie na pożegnaniu Kamila Grosickiego. Był także gościem studia TVP Sport, gdzie próbował wytłumaczyć się z tej decyzji.

Cezary Kucharski atakuje Roberta Lewandowskiego

Tłumaczeń Roberta Lewandowskiego nie kupili kibice oraz... Cezary Kucharski, który w przeszłości był menadżerem napastnika, ale aktualnie mężczyźni mają konflikt, który musi rozstrzygnąć sąd. Piłkarz złożył zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że padł ofiarą szantażu ze strony działacza. Ten uważa oczywiście, że prawda jest inna i nie stroni od komentowania poczynań Lewandowskiego także w innych sprawach.

"RL jak zmyśla, ma wypisane to na twarzy. Tak planował przylot do K. Grosickiego na pożegnalny mecz, że o dress code zapomniał (w wakacyjnej willi na Majorce garniturów nie trzyma). Zanim Grosik wyszedł po meczu spod prysznica, Lewy był już nad Brnem. Komentarze świadczą, że ludzie nie kupili tego fałszu..." - napisał.

Reakcja Grosickiego na brak Lewandowskiego i tłumaczenia napastnika

Przypomnijmy, że słowa "Grosika" w wywiadzie dla Meczyki.pl zostały przez wielu odebrane, jakby decyzja Lewandowskiego go rozczarowała. Najpierw odliczył dziewięć sekund w milczeniu, nawiązując do słynnych już "ośmiu sekund Lewandowskiego" po meczu z Włochami za kadencji Jerzego Brzęczka. Potem dodał: - Chciałbym, żeby tu był, w tym meczu, ale go nie ma.

Z kolei Robert Lewandowski tak się tłumaczył: - Ja rozmawiałem z Grosikiem tydzień temu, wiedząc już, że będę na tym meczu. Bo tydzień temu już to zaplanowałem. To miała być niespodzianka. Rzuciłem Kamilowi tylko aluzję, że mnie na tym zgrupowaniu nie będzie, ale co do meczu to pogadamy. Grosik tego emocjonalnie na szczęście nie "załapał", ale taki był plan, że miałem tu być - mówił w studiu TVP Sport przed meczem z Mołdawią.