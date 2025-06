Tak Kołtoń podsumował reprezentanta Polski! "Żeby nie użyć słowa debil"

Reprezentacja Polski spisała się słabo w piątkowym, wygranym 2:0 sparingu z Mołdawią rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jednym z wielkich nieobecnych spotkania był Robert Lewandowski. "Kibicom nieobecność Roberta się nie podoba. Pewnie niektórym piłkarzom też. Ale ja uważam, że facet pokazał jaja. Na jego miejscu w 88. minucie ostatniego meczu Barcelony złapałbym się za udo, zrobił kwaśną minę, poprosił o zmianę i dzień później wypuścił komunikat, że nabawiłem się kontuzji. A on się w nic takiego nie bawił. Powiedział, jak jest. Udowodnił, że krytykę ma w dupie" - powiedział Paweł Dawidowicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Po jego słowach pozostał tylko niesmak.

Roman Kołtoń skomentował słowa Pawła Dawidowicza

Słowa Pawła Dawidowicz skomentował dziennikarz Roman Kołtoń. Nie przebierał w słowach.

"D jak… pacan. PACAN, żeby nie użyć słowa debil" - napisał krótko Roman Kołtoń w mediach społecznościowych.

Dawidowicz odejdzie z Hellasu Verona po tym, jak jego kontrakt nie został przedłużony. Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio pisał, że reprezentantem Polski interesuje się zespół Pisa, beniaminek Serie A.

- Sporo czasu spędziłem na rozważaniach dotyczących przyszłości. Rozmawiałem o tym z kolegami z szatni. Są chwile, gdy nadjeżdża pociąg, do którego trzeba wskoczyć. Mam 30 lat, jestem zdrowy i nie trzeba za mnie płacić. Lepszej pozycji do negocjacji nie będę miał. Odezwało się do mnie kilka klubów, które wiedzą, co mogę im zaoferować. Mówimy o szanowanych markach, w których z pewnością mógłbym cieszyć się grą w Serie A, a nie tylko drżeć o utrzymanie - mówił Dawidowicz.

Reprezentacja Polski we wtorek, 10 czerwca zagra na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Początek meczu o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.