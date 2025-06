Posypały się podziękowania dla Grosickiego. Oto co napisał Nitras

W piątek reprezentacja Polski zmierzyła się z Mołdawią w meczu towarzyskim. Spotkanie zostało zorganizowane przede wszystkim po to, aby pożegnać Kamila Grosickiego, który zdecydował się zakończyć karierę w kadrze. Zgodnie z zapowiedziami zawodnik wybiegł z opaską kapitana i zszedł po 30 minutach, a kibice owacją i gromkimi oklaskami podziękowali mu za grę z orzełkiem na piersi przez niespełna dwie dekady. W piękny sposób pożegnali go też koledzy i sztab szkoleniowcy - zrobili szpaler i go wyściskali.

Koledzy z kadry żegnają Grosickiego. Nie zabrakło słów od Nitrasa

Na tym jednak nie koniec. Grosickiego pożegnało również wiele znanych osób na Instragramie. "Hej hej Kamilos wielki dzień. Gratulacje świetnej kariery reprezentacyjnej. Będzie brakować twoich ciasteczek" - napisał Arkadiusz Milik. "Gratulacje" - dodał Krzysztof Piątek. "Dzięki za wspólne lata gry w reprezentacji. To był zaszczyt" - tak Grosickiego pożegnał z kolei Piotr Zieliński.

Nie zabrakło również słów od ministra sportu Sławomira Nitrasa. "Panie Kamilu dziękujemy za wszystko" - czytamy. Piłkarza pożegnali także między innymi Grzegorz Krychowiak, Sławomir Peszko, Jan Bednarek i Robert Lewandowski.

Kamil Grosicki rozegrał w reprezentacji Polski łącznie 95 meczów. Zadebiutował 2 lutego 2008 roku w sparingu z Finlandią (1:0). Występował na Euro 2012, 2016 i 2024. Załapał się również do składu na mistrzostwa świata 2018 i 2022. Przez lata był bardzo ważnym elementem reprezentacji, z którą między innymi zagrał w ćwierćfinale mistrzostw Europy 2016.

Reprezentacja Polski ostatecznie pokonała Mołdawię 2:0 po golach Matty'ego Casha i Bartosza Slisza. Teraz czekać ją będzie starcie z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata, które odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45.