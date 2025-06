Lewandowski mówi wprost: Nie mam pretensji do Kamila Grosickiego

- Chciałbym, żeby tu był, w tym meczu, ale go nie ma - te słowa Kamila Grosickiego o Robercie Lewandowskim rozgrzały całą sportową Polskę. Kapitan naszej reprezentacji nie przyjechał na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski i wydawało się, że zabraknie go na Polska - Mołdawia, który przy okazji będzie pożegnalnym występem w kadrze Grosickiego. Tymczasem w piątek rano gruchnęła informacja, że Lewandowski jednak zjawi się w Chorzowie - tyle że w roli kibica.

Wielka burza po tym, co zrobił Lewandowski. Musiał się tłumaczyć

Decyzja Lewandowskiego spotkała się w Polsce z mieszanymi uczuciami. Podczas gdy jedni chwalili postawę kapitana, inni dopatrywali się w jego zachowaniu nieszczerości. "Z cyklu jak nie zarządzać kryzysem. Niewiarygodny fikołek. 'Taki był plan' można zbyć tylko śmiechem. Lewandowski przyjedzie wbrew własnej woli, a Grosicki będzie się na siłę uśmiechać, bo przecież kapitan przyjechał specjalnie dla niego. Tak zwana atmosferka" - napisał na platformie X Paweł Smoliński z TVP Sport.

Tuż przed spotkaniem z Mołdawią sam Lewandowski pojawił się w studiu TVP Sport, gdzie od razu poruszono kwestię całego zamieszania. Piłkarz przekonywał, że już wcześniej planował przyjazd, jego plany "zostały zinterpretowane zupełnie inaczej przez media, ekspertów, dziennikarzy".

Lewandowski odpowiada na zarzuty. Chodzi o pożegnanie Grosickiego. "To miała być niespodzianka"

- Ja rozmawiałem z Grosikiem tydzień temu, wiedząc już, że będę na tym meczu. Bo tydzień temu już to zaplanowałem. To miała być niespodzianka. Rzuciłem Kamilowi tylko aluzję, że mnie na tym zgrupowaniu nie będzie, ale co do meczu to pogadamy. Grosik tego emocjonalnie na szczęście nie "załapał", ale taki był plan, że miałem tu być - tłumaczył.

Lewandowski pytany był też o cytowane wcześniej słowa Grosickiego, który wyglądał na autentycznie poruszonego ewentualną absencją kolegi z kadry. - Kamil wiedział, że mógł się wstrzymać. Nie mam pretensji do Kamila. On jest bardzo emocjonalny. Ja tu jestem dla niego przede wszystkim, to jest jego święto. Z szacunku do Kamila się tu pojawiłem. Będę obserwował, jak zagra ostatni mecz w reprezentacji. To jest piękna chwila. Wielkie słowa uznania za to, co zrobił - zakończył temat.