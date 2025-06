Ligue 1 oddała hołd Grosickiemu. Ten film musicie zobaczyć

- Drużyna narodowa zawsze była dla mnie najważniejsza. Zawsze oddawałem jej całe serce i starałem się tym zarażać młodszych kolegów. Chciałem, żeby zrozumieli, że to wielki zaszczyt, którego nie każdy ma możliwość dostąpić. Chciałem im wpoić, że kiedy przyjeżdża się na kadrę, trzeba wychodzić na boisko z pełną energią i dumą, żeby dla orzełka na piersi grać na maksa i dla niego wygrywać - mówił Kamil Grosicki na czwartkowej konferencji prasowej. Na piątek zaplanowano oficjalne pożegnanie skrzydłowego z reprezentacją Polski. Dojdzie do niego w trakcie meczu towarzyskiego z Mołdawią. Zaliczy swój 95. i ostatni występ w biało-czerwonych barwach.

Francuzi odnotowali zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Grosickiego. Tak go uhonorowali

Koniec kariery reprezentacyjnej to ważny moment dla Grosickiego. Głos w sprawie zabierały już znane osobistości ze świata futbolu, a także koledzy z boiska. Każdy doceniał to, co 36-latek zrobił dla tej drużyny i każdy okazywał mu szacunek, wypowiadając się o nim w samych superlatywach. Hołd Grosickiemu oddała nawet... Ligue 1, czyli francuska ekstraklasa. Na koncie na TikToku opublikowano wyjątkowy filmik.

Zawiera on kompilacje kilku bramek i najlepszych zagrań Polaka z czasów, kiedy grał w lidze francuskiej. A miało to miejsce w latach 2014-2017. Wówczas bronił barw Stade Rennains. Na nagraniu możemy zobaczyć jego popisowe akcje i kultowe cieszynki. Pojawia się również napis "Turbo Grosik", a przy nim symbol błyskawicy. Działacze zadbali też o polski akcent. W tle można usłyszeć piosenkę Sanah pt. "Melodia". "Legenda" - to jeden z hasztagów, którego użyto w opisie wideo.

95 i koniec. Tak zakończy się przygoda Grosickiego z kadrą

Początek meczu Polska - Mołdawia zaplanowano na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Grosicki powinien pojawić się na murawie już od pierwszej minuty i pozostać na niej przez pół godziny. Wtedy odda opaskę kapitańską i po raz ostatni zejdzie z boiska w trykocie z orzełkiem na piersi. Jego licznik w kadrze zatrzyma się na 95 występach.