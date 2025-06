Probierz odkrył karty! Oto skład Polaków na Mołdawię

Reprezentację Polski dzielą już tylko minuty od rozpoczęcia towarzyskiego meczu z Mołdawią. Dla naszej ekipy będzie to trzeci mecz w tym roku i ostatni sprawdzian przed arcyważnym starciem w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. To również okazja do rewanżu za dwie wpadki w eliminacjach do Euro 2024. Wówczas Biało-Czerwoni nie wygrali z Mołdawią ani razu. W Kiszyniowie przegrali 2:3, a w Warszawie zremisowali 1:1. Już wiadomo, na kogo tym postawi selekcjoner Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Kędzierski mógł zostać wędkarzem. Co nie wyszło? "Przeczytałem jedno zdanie i oddałem wędkę"

Tak wygląda skład na mecz Polska - Mołdawia. Probierz odkrył karty

Jeszcze przed ogłoszeniem składu gwarancję występu od pierwszej minuty był Kamil Grosicki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 36-latek ma wyprowadzić drużynę jako kapitan i spędzić na murawie około pół godziny. W ten sposób ma rozegrać swój ostatni w karierze - 95. mecz w narodowych barwach i pożegnać się z kibicami. Poza nim pewniaków było jeszcze dwóch.

Jak ujawnił trener Michał Probierz, od pierwszej minuty w bramce zobaczymy Marcina Bułkę. Z kolei w ataku wybiegnie Adam Buksa. Wiadomo było również, że w składzie zabraknie Piotra Zielińskiego. Pomocnik Interu przeciwko Mołdawii miał rozegrać jubileuszowe, setne spotkanie w reprezentacji, ale tuż przed nim nabawił się kontuzji. Na kogo zatem zdecydował się nasz szkoleniowiec?

Na profilu "Łączy nas piłka" na platformie X właśnie ujawniono wyjściową jedenastkę, która prezentuje się następująco:

Skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią:

Marcin Bułka - Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Mateusz Skrzypczak - Matty Cash, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Kamil Grosicki, Adam Buksa

Wyjściowy skład podał także trener reprezentacji Mołdawii Serghei Clescenco.

Skład reprezentacji Mołdawii:

Cristian Avram - Maxim Cojocaru, Wiaczesław Posmac, Władysław Boboglo, Wiktor Mudrac, Oleg Reabciuk - Mihail Caimacow, Wadim Rata, Artur Ionita - Nikita Motpan - Ion Nicolaescu

Towarzyski mecz Polska - Mołdawia zostanie rozegrany w piątek 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek o godz. 20:45. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.