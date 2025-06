Reprezentant nie ma czego szukać w kadrze Probierza. "To nie forma decyduje"

1 - to liczba oficjalnych spotkań, które w reprezentacji Polski zagrał Kamil Grabara. Bramkarz Wolfsburga zadebiutował w narodowych barwach 1 czerwca 2022 r. w meczu Ligi Narodów z Walią (2:1). Po raz ostatni Grabara otrzymał powołanie do reprezentacji na mistrzostwa świata w Katarze, a więc wtedy, gdy selekcjonerem Polaków był jeszcze Czesław Michniewicz. Od tamtej pory Grabary przy powołaniach nie uwzględniał Paulo Sousa, Fernando Santos oraz Michał Probierz. I niewiele wskazuje na to, by ten trend miał się zmienić.

Dlatego Grabara nie jest powoływany. "Nie przepada za takimi zawodnikami"

Maciej Murawski rozmawiał z "Faktem" po rozpoczęciu zgrupowania reprezentacji Polski. Jego zdaniem brak powołań dla Grabary ma powody pozasportowe. - To jeden z najlepszych polskich bramkarzy. Problem Kamila jest natomiast taki, że on ma właśnie taką silną osobowość. Jest osobą, która ma swoje zdanie. Nie wiem, jak on akceptuje pozycję rezerwowego, ale to jest taki zawodnik, z którym Probierz niekoniecznie lubi pracować - powiedział.

- Według mnie Michał nie przepada za takimi bardzo wyrazistymi zawodnikami, którzy czasami coś powiedzą kontrowersyjnego. I myślę, że to nie forma Kamila decyduje, tylko jego charakter. Tak mi się wydaje, że dlatego nie ma go w kadrze - dodał Murawski.

Grabara przemówił ws. braku powołań. "Byłbym naprawdę skrzywiony"

Do braku powołań do reprezentacji odnosił się nie tylko sam Grabara, ale też Probierz. - Tak ustaliliśmy z trenerem bramkarzy Andrzejem Dawidziukiem. Mamy bardzo dużo bramkarzy, każdy może mieć pretensje. Rozumiem to. Każdy trener ma prawo do swoich wyborów - stwierdził krótko selekcjoner reprezentacji Polski w "Prawdzie Futbolu".

- Teraz jest narracja, że nie jestem powoływany, bo bym na nią nie przyjechał, bo nie chcę być numerem trzy. Przepraszam bardzo, nikt mi nie powiedział, że jestem numerem trzy i nikt mnie nie powołał. Proszę nie naginać rzeczywistości. Z całym szacunkiem do Skorupskiego, Bułki czy Mrozka. Byłbym naprawdę skrzywiony, gdybym czuł się gorszy. Trener Dawidziuk powiedział mi w twarz, że jest Liga Narodów, szukają bramkarza i każdy dostanie szansę. Tydzień później nie zostałem powołany, więc to mnie nie dotyczyło - przekazał Grabara w rozmowie z "Foot Truckiem".

Probierz wysłał powołania na czerwcowe zgrupowanie Polski do czterech bramkarzy - Marcina Bułki (OGC Nice), Łukasza Skorupskiego (Bologna), Bartosza Mrozka (Lech Poznań) i Mateusza Kochalskiego (Karabach Agdam).

Polska zagra w czerwcu towarzysko z Mołdawią (06.06, godz. 20:45), a także na wyjeździe z Finlandią (10.06, godz. 20:45) w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.