Sensacyjne powołanie Probierza. Teraz tłumaczy decyzję

Reprezentacja Polski w czerwcu rozegra dwa mecze - najpierw z Mołdawią zmierzy się towarzysko i pożegna Kamila Grosickiego, a następnie z Finlandią powalczy o punkty w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. We wtorkowe popołudnie Michał Probierz postanowił otworzyć się na kibiców i wziąć udział w programie z cyklu Q&A (pytania i odpowiedzi) emitowanym na kanale Łączy nas Piłka na YouTube.

Jednym z tematów, który poruszył selekcjoner był wątek debiutantów. Nie zabrakło także gratulacji dla Polonii Bytom - klubu z rodzinnego miasta Probierza, wracającego na zaplecze ekstraklasy. Przypomnijmy, że losy odbudowy Polonii opisywaliśmy na Sport.pl. Prowadzący Samuel Szczygielski przekazał pytania od widzów, w których dociekali oni na temat powołanego Oskara Repki i Jana Ziółkowskiego - jednego z odkryć sezonu ekstraklasy, który finalnie nie znalazł się na liście powołanych. Selekcjoner odniósł się także do kwestii związanej z faktem powoływania potencjalnych debiutantów. Czy powołuje się ich po to, by zagrali od razu w kadrze? Czy może po to, by poczuli klimat pierwszej reprezentacji?

Probierz zabrał głos o debiutantach. Szczerze

- Bardzo dobre pytanie, nie odpowiedziałem jeszcze do końca na pierwsze. Gratuluję Polonii Bytom awansu do I ligi. Nie ukrywam, że parę meczów udało mi się obejrzeć na TVP Sport jak grają, bo okazja do tego była. Jeśli chodzi o debiutantów - najpierw patrzymy, dlatego też wzięliśmy Kowalczyka, który był tutaj i się ogrywał. Dzisiaj z perspektywy czasu GKS Katowice go wykupuje za duże pieniądze i jedzie na mistrzostwa Europy U-21. Jeśli chodzi o Oskara (Repkę - dop. FM), to też przyglądamy mu się, jak wyglądał w grach, jak będzie wyglądał w dużych grach - wtedy podejmiemy decyzję. Dla nas najważniejszy jest ten mecz towarzyski - żeby sprawa była jasna, chcemy go wygrać, ale chcemy się przygotować do meczu z Finlandią optymalnie. Wszystkie przygotowania są pod tym kątem - powiedział.

Probierz odniósł się także do wspomnianego przez prowadzącego Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. - Wielu zawodników obserwujemy, mamy bardzo szeroką listę. Tutaj mieliśmy akurat ustalone, że bierzemy tą kadrę. Reszta decyzji to jest tylko i wyłącznie Adama Majewskiego - dodał.

Oskar Repka, którego postać przywołał Probierz, to jedno z odkryć zakończonego sezonu ekstraklasy. Już w poprzednim tygodniu, podczas Kongresu Polskiej Piłki "Gramy do jednej bramki", odbywającego się we Wrocławiu, selekcjoner opowiadał o powołaniu pomocnika.

Za kadencji Michała Probierza - od października 2023 roku - w reprezentacji Polski zadebiutowało 14 nowych piłkarzy. Ostatnimi z nich byli Dominik Marczuk i Antoni Kozubal.

Piłkarze, którzy zadebiutowali w reprezentacji u Probierza: