Szybko poszło. Tak kadrowicze zareagowali na nieobecność Lewandowskiego

Roberta Lewandowskiego nie będzie podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski, ale to nie oznacza, że kadrowicze do niego nie nawiązują. Widać to było podczas najnowszego vloga opublikowanego na kanale Łączy nas Piłka, gdy do kapitana nawiązał Adam Buksa.