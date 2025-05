Hiszpanie natychmiast reagują na decyzję Lewandowskiego. "Rezygnuje"

Robert Lewandowski w niedzielny wieczór w ostatniej kolejce tego sezonu zdobył dwa gole dla FC Barcelony w wygranym 3:0 wyjazdowym meczu z Athletikiem Bilbao. Kilkanaście godzin po zakończeniu tego spotkania 36-letni napastnik ogłosił decyzję dotyczącą czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. - "Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć - m.in. napisał Lewandowski na Instagramie.

Oto co napisali Hiszpanie o decyzji Roberta Lewandowskiego

Na decyzję Lewandowskiego natychmiast zareagowały hiszpańskie media.

"Lewandowski rezygnuje z reprezentacji Polski" - tytułuje artykuł hiszpański "Sport". Dziennikarz zwraca też uwagę, że Polak rozegrał w tym sezonie najwięcej meczów w sezonie.

"To sezon, w którym Lewandowski rozegrał najwięcej meczów, odkąd został zawodowym piłkarzem: 52. Co więcej, nigdy nie rozegrał więcej niż pięćdziesiąt meczów w jednym sezonie. Jeśli chodzi o minuty, w sezonie 2024/25 miał ich 3930, choć w pierwszym roku w barwach Barcelony, zanotował nieco wyższy poziom uczestnictwa (3954), co jest jego rekordem" - czytamy.

"Lewandowski ogłasza, że nie zagra w reprezentacji" - to z kolei tytuł z "Mundo Deportivo".

"Gwiazdor Barcelony przyznał, że zmęczenie i wysiłek fizyczny towarzyszący temu sezonowi są dla niego powodem, by naładować baterie. O swoich odczuciach opowiedział polskim kibicom w relacji na Instagramie" - dodaje dziennikarz.

Podkreśla on, że Lewandowski po decyzji o nieprzyjechaniu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, będzie miał dłuższe wakacje.

"Zespół Barcelony powróci do treningów dopiero pod koniec drugiego tygodnia lipca, więc „Lewy" będzie mógł cieszyć się dłuższym okresem urlopowym" - czytamy.

Bilans Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski to 157 występów, 84 bramki oraz 35 asyst.