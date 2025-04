Kulesza wskazał, gdzie będzie grała reprezentacja Polski. "Nie ukrywam"

Podczas konferencji "One Month To Go" zorganizowanej na stadionie we Wrocławiu, Cezary Kulesza wypowiedział się na temat stadionów, na których w przyszłości może zagrać reprezentacja Polski. Prezes PZPN zdradził, że kadra może częściej gościć na innych obiektach, niż Stadion Narodowy, choć ten niezmiennie będzie posiadał status najważniejszego w kraju.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)