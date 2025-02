Wiemy, kto w Polsce pokaże turnieje UEFA. "Porozumienie do 2028 roku"

Już wkrótce, bo w marcu tego roku reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata. Rywalami będą Hiszpania/Holandia, Finlandia, Litwa i Malta. Główna impreza odbędzie się w 2026 roku na terenie USA, Meksyku i Kanady. Wcześniej, bo już w maju 2025 rozegrane zostaną mistrzostwa Europy U17 mężczyzn w Albanii. O prawo udziału w tym turnieju walczą też Biało-Czerwoni. Już 19 marca zagrają mecz kwalifikacyjny, a ich przeciwnikiem będzie Islandia. Teraz dowiedzieliśmy się, która stacja pokaże starcia z turnieju w Albanii, w którym, mamy nadzieję, zagra też nasza kadra.

Telewizja Polska z kolejnymi prawami do transmisji. Młodzieżowe turnieje w piłce nożnej i futsalu

W środowy poranek portal TVP Sport poinformował, że Telewizja Polska doszła do porozumienia z UEFĄ w sprawie transmisji młodzieżowych imprez w piłce nożnej. Organizacja zaakceptowała ofertę stacji. Tym samym to właśnie Telewizja Polska pokaże mistrzostwa Europy U17, choć okazuje się, że nie tylko tę imprezę. Transmitować będzie też ten sam turniej, ale dla drużyn U19. Co więcej, pokazywane będą zarówno mecze mężczyzn, jak i kobiet. Porozumienie Telewizji Polskiej z UEFĄ obowiązuje od 2025 do 2028 roku. "To kolejny krok w kierunku wzbogacenia oferty Telewizji Polskiej" - czytamy.

Młodzieżowe turnieje piłkarskie, które pokaże Telewizja Polska po uzyskaniu praw od UEFA:

mistrzostwa Europy U17 mężczyzn (2025, 2026, 2027, 2028)

mistrzostwa Europy U17 kobiet (2025, 2026, 2027, 2028)

mistrzostwa Europy U19 mężczyzn (2025, 2026, 2027, 2028)

mistrzostwa Europy U19 kobiet (2025, 2026, 2027, 2028).

A na tym nie koniec dobrych wieści. Telewizja Polska pozyskała też prawa do transmisji mistrzostw Europy, ale... w futsalu. Dotyczy to zarówno męskiego, jak i żeńskiego turnieju seniorskiego, a także młodzieżowego U19, ale tylko panów.

Polscy kibice mogą więc w spokoju oczekiwać na transmisję z wyżej wspomnianych turniejów. Najszybciej, odbędą się mistrzostwa Europy U17 kobiet w piłce nożnej - 4 - 17 maja. W poprzednim roku nasza kadra zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do fazy pucharowej. W półfinale uległa 0:2 Anglii. Pozostał jej mecz o trzecie miejsce. I to spotkanie wygrała, pokonując po rzutach karnych Francję.