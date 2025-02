Probierz podjął decyzję ws. krytykowanego kadrowicza. O tym będzie głośno

"To jest skandal i totalna kompromitacja', 'Wstyd coś takiego pokazywać w koszulce reprezentacji Polski' - tak fani podsumowali występ Pawła Dawidowicza w październikowym spotkaniu z Chorwacją (3:3). Jak się okazało, wówczas defensor zmagał się z urazem, który wykluczył go z gry na sześć tygodni.

Michał Probierz nie chce skreślać Dawidowicza. "Wierzę, że jeszcze dużo da"

Dawidowicz zawodzi również w barwach Hellasu Werona. Obrońca często popełnia błędy i jest krytykowany przez włoską prasę. "Od jakiegoś czasu jego występy są coraz gorsze. Ale tak źle jeszcze nie było, odkąd dołączył do Werony. Zaginiony" - pisał o nim portal hellas1903.it. W związku tym pojawia się wiele wątpliwości w kwestii przyszłości Dawidowicza w polskiej kadrze. Teraz głos w tej sprawie zabrał Michał Probierz.

- Dawidowicz powoli odzyskuje siły. To był dla niego bardzo trudny okres. Nie jestem trenerem, który skreśla zawodników, żeby zadowolić opinię publiczną. Jestem po to, aby odbudowywać tych zawodników. Wierzę, że Dawidowicz tej reprezentacji jeszcze dużo da. On wie, że popełniał błędy, ale wierzę, że tak krzywa idzie u niego do góry - powiedział w rozmowie w Kanale Sportowym.

Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra już w marcu. Najpierw 21 marca czeka ją towarzyskie spotkanie z Litwą, a trzy dni później zagra z Maltą w pierwszym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata.

Paweł Dawidowicz w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 17 meczów. Tyle samo występów ma również w kadrze. Jego Hellas Werona aktualnie walczy o utrzymanie i po 25 kolejkach zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów.