Borek odpalił się ws. Grosickiego w kadrze. Oto reakcja Probierza

Mimo ogromnych zawirowań związanych ze zmianą właściciela oraz kilku odejść z klubu wymuszonych fatalną kondycją finansową, Pogoń Szczecin wspaniale rozpoczęła zmagania w Ekstraklasie w 2025 roku. "Portowcy" wygrali każdy z trzech pierwszych meczów, kolejno z Zagłębiem Lubin (1:0), Górnikiem Zabrze (3:0) i Stalą Mielec (2:1). Co jeszcze łączy te trzy spotkania? We wszystkich spory udział w triumfie szczecinian miał Kamil Grosicki.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

Grosicki znów dzieli i rządzi w Ekstraklasie

Doświadczony skrzydłowy zdobył gola z Zagłębiem, dwa razy trafiał do siatki przeciwko Górnikowi, a ze Stalą zaliczył asystę przy bramce na 1:0 Efthymisa Koulourisa. Do tego imponował sadzaniem obrońców rywali na czterech literach, bo jego zwody kładły na ziemię już Jarosława Jacha i Dominika Szalę. Popisy 36-latka wznieciły dyskusję nt. powołania go do reprezentacji Polski.

Grosicki co prawda podjął już decyzję o pożegnaniu z kadrą. Ma się to wydarzyć w jednym z meczów towarzyskich zespołu Michała Probierza w 2025 roku. Niemniej wielu ekspertów debatowało czy w obliczu ubogości wyboru wśród zawodników ofensywnych, zwłaszcza wśród skrzydłowych, doświadczony Grosicki nie przydałby się w pełnym wymiarze. - Ja jako Polska chcę jechać na mistrzostwa świata. I jeśli dzisiaj Kamil Grosicki miałby mi pomóc w czterech meczach eliminacyjnych, to ja i tak Grosickiego biorę! - mówił o sprawie dziennikarz Mateusz Borek.

Michał Probierz postawił sprawę jasno

Do sprawy odniósł się wreszcie również selekcjoner Michał Probierz. Zapytany został o to w programie "Loża Piłkarska" na Kanale Sportowym. Słowa trenera nie pozostawiły wątpliwości co do Grosickiego. -Temat jest zamknięty. Dla mnie słowo to rzecz święta. Tak, jak ustaliliśmy z Kamilem, nie miał meczu pożegnalnego, więc zagra parę minut w meczu towarzyskim - powiedział Probierz.

Reprezentacja Polski zagra w 2025 roku dwa mecze towarzyskie, 7 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie i 9 października w nieustalonej jeszcze lokalizacji. Pierwszy z nich to niemal na pewno będzie starcie z Mołdawią, a w kontekście jesieni najbardziej prawdopodobny rywal na ten moment to Nowa Zelandia.