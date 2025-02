Przełom ws. meczów reprezentacji Polski! Kulesza ogłasza

Po porażce ze Szkocją i spadku do dywizji B Ligi Narodów reprezentacja Polski wiosną 2025 roku wróci do gry. Biało-czerwoni rozpoczną kwalifikacje do mistrzostw świata. Na start drużyna Michała Probierza zmierzy się u siebie z Litwą.

Koniec z "piknikiem"! Kulesza zapowiedział wielką zmianę

Kilka tygodni temu w mediach rozpętała się wielka afera dotycząca tego, gdzie polscy piłkarze będą rozgrywali domowe mecze. Kiedy wydawało się, że lada moment kadra na stałe przeniesie się na Stadion Śląski, w całej sprawie nastąpił przełom. Ostatecznie wypracowano kompromis, zgodnie z którym dwa pierwsze mecze eliminacji będą rozegrane na Narodowym w Warszawie, a dwa kolejne w Chorzowie.

Od wielu lat kibice i eksperci mieli jeden duży problem ze spotkaniami kadry na Narodowym. A była nim szeroko pojęta atmosfera. Fani z całej Polski często niezbyt chętnie angażowali się do ostrego dopingu piłkarzy, przez co klimat na meczach w stolicy prześmiewczo porównywano do piknikowego. Oprócz pojedynczych zrywów przy strzelanych golach na PGE Narodowym nie było zbyt głośno, nie wspominając już o zagorzałych przyśpiewkach stadionowych.

Okazuje się, że od teraz to się zmieni! Jak przekazał Cezary Kulesza, PZPN na najbliższe mecze kadry wprowadzi zorganizowany doping, co powinno zażegnać nudę i marazm. "Drodzy Kibice! Wiadomość, która z pewnością ucieszy wielu z Was. Wprowadzamy doping zorganizowany na domowych meczach reprezentacji Polski! Już na początku roku zleciłem odpowiednim departamentom w PZPN podjęcie działań w tej sprawie" - napisał szef PZPN w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj zaprosiliśmy do biura federacji przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców Reprezentacji Polski. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które w pilotażowej formule wcielimy w życie już podczas najbliższych spotkań z Litwą oraz Maltą. Wszystkie osoby chętne do aktywnego i głośnego wspierania biało-czerwonych zapraszamy do sektora D15 na PGE Narodowy. Do zobaczenia na Stadionie!" - uzupełniono. W eliminacjach do mundialu drużyna Michała Probierza zagra z Litwą, Maltą, Finlandią oraz przegranym ćwierćfinału Ligi Narodów Holandia - Hiszpania. Oprócz tego czekają nas jeszcze sparingi.

Terminarz domowych meczów reprezentacji Polski na rok 2025: