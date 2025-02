Jest debiutant na liście Probierza! Ma trafić do kadry w marcu

Reprezentacja Polski w marcu rozpocznie rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni trafili do grupy G, w której zmierzą się z Litwą, Maltą, Finlandią oraz przegranym meczu Hiszpania - Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów. Na temat szans swojej drużyny na awans na mundial wypowiedział się na łamach TVP Sport selekcjoner, Michał Probierz. - Chcemy awansować na mistrzostwa świata. W eliminacjach musimy być odpowiednio przygotowani - wyznał.

Nowe twarze w kadrze Probierz? "Będą obserwowani"

Reprezentacja Polski na inauguracje zagra dwa mecze domowe - 21 marca z Litwą oraz trzy dni później z Maltą. Oba spotkanie odbędą się na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Michał Probierz cały czas aktywnie poszukuje i obserwuje zawodników, którzy mogą zostać powołani do drużyny narodowej. Piotr Wołosik, dziennikarz "Przeglądu Sportowego", poinformował, że pod lupą znaleźli się Łukasz Łakomy oraz Mateusz Łęgowski.

- W tym tygodniu będą obserwowani przez sztab kadry. Z tego co słyszę, Probierz jest zadowolony, że część naszych zawodników zmieniła kluby. To z punktu widzenia selekcjonera jest budujące, że ci chłopcy są głodni wyzwań sportowych - powiedział Wołosik w programie "Ofensywni" na kanale Przeglądu Sportowego. W zimowym oknie transferowym klubie zmienili m.in. Jakub Moder, Nicola Zalewski czy Karol Świderski.

Łukasz Łakomy i Mateusz Łęgowski to środkowi pomocnicy, którzy na co dzień występują w lidze szwajcarskiej. 24-letni Łakomy to zawodnik Young Boys Berno. W tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach, w tym w siedmiu w Lidze Mistrzów, w której strzelił gola. Dokonał tego w starciu z VfB Stuttgart, choć jego drużyna zakończyła fazę ligową bez choćby punktu.

Natomiast Łęgowski to 22-letni piłkarz Yverdon Sport, do którego trafił latem na wypożyczenie z Salernitany. Ma na swoim koncie 16 meczów tym sezonie. Wychowanek Pogoni Szczecin we wrześniu 2022 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. Łakomy na taki występ wciąż czeka.