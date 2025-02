Nawałka odpalił bombę. To oni zagrają z Brazylią. Nagle powiedział o Lewandowskim

Adam Nawałka na jeden mecz wróci do reprezentacji Polski. Jak pisaliśmy na Sport.pl na początku stycznia, były selekcjoner weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu. 21 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się pokazowy mecz Polska - Brazylia z udziałem legend obydwu drużyn w ramach imprezy Ronaldinho Show. Zadaniem Nawałki będzie skompletowanie składu Biało-Czerwonych.

To oni zagrają z Brazylią na Śląskim. Nawałka ogłasza: "Pewne zasady muszą być respektowane"

Trener szybko zabrał się do pracy i jest już po rozmowach z wieloma zawodnikami. W wywiadzie z portalem WP Sportowe Fakty opowiedział, kogo możemy się spodziewać. - W naszej drużynie wystąpią pierwszoplanowe postacie z eliminacji mistrzostw Europy 2016. Od początku miałem pomysł, by stworzyć drużynę na bazie tamtych kwalifikacji. Będzie to fajne nawiązanie do dawnych czasów. Pewne zasady muszą być respektowane, dlatego wybieram zawodników spośród tych powyżej 35. roku życia - wyjaśnił.

Już wiadomo, że po stronie Brazylijczyków wystąpią takie gwiazdy, jak Valdo, Sony Anderson, Edmilson, Maicon czy główny bohater wydarzenia, zdobywca Złotej Piłki i mistrz świata - Ronaldinho. Konkretne nazwiska wymienił także Nawałka. - Zapowiada się, że zobaczymy na boisku Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika, Michała Pazdana, Jacka Góralskiego, Kamila Grosickiego, Łukasza Fabiańskiego, Krzysztofa Mączyńskiego, Kubę Błaszczykowskiego, Artura Jędrzejczyka czy Łukasza Piszczka - ujawnił.

To byłby absolutny hit! Lewandowski stanie naprzeciw Ronaldinho? Nawałka nie mówi "nie"

Szkoleniowiec nie zamyka się jednak tylko na zawodników, którzy grali w trakcie eliminacji do Euro 2016 czy też na samym turnieju, w którym osiągnęliśmy historyczny ćwierćfinał. - Jestem po rozmowach z Jurkiem Dudkiem, jest na "tak". (...) Powołanie otrzyma Rafał Gikiewicz. Bardzo cieszy mnie jego duży entuzjazm. Liczę na Rafała, swoją postawą zasłużył na debiut w reprezentacji - mówił w kontekście obsady bramki. - Będę w kontakcie z Arturem Borucem, pamiętam też o Wojtku Szczęsnym - dodał.

Teoretycznie w spotkaniu mógłby zagrać również Robert Lewandowski. Napastnik w ubiegłym roku skończył 36 lat, a w czerwcu jego FC Barcelonie nie wystąpi w Klubowych Mistrzostwach Świata. W związku z tym będzie miał wolne. Czy zatem możemy się go spodziewać w Chorzowie? - Robert wyraził zainteresowanie i ciekawość. Wiele zależy od zgody Barcelony - tłumaczył Nawałka, który już kontaktował się w tej sprawie z naszym kapitanem.