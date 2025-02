Szambo wybiło. Tak kibice zareagowali na wieści o Kuleszy

Cezary Kulesza oficjalnie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Obecny prezes PZPN będzie próbował zająć miejsce Zbigniewa Bo鎥a, który został powołany na Członka Komitetu w 2017 roku, kiedy sam pełnił funkcję prezesa związku. W tym roku kończy się jednak jego kadencja, a już w kwietniu w Belgradzie odbędą się wybory.

Kulesza idzie po stanowisko w UEFA. Druzgocące reakcje. Od razu mu to wypomnieli

Informacje w tej sprawie przekazał we wtorek na stronie Łączynaspiłka.pl internetowej Polski Związek Piłki Nożnej. Zamieścił też krótki komunikat na platformie X. - Cezary Kulesza kandydatem do Komitetu Wykonawczego UEFA - czytamy.

Pod postem rozpętało się jednak prawdziwe piekło. Pod adresem prezesa Kuleszy posypało się mnóstwo nieprzychylnych, często obraźliwych komentarzy. Spora część internautów podważała jego kompetencje, wskazując na nieznajomość języków obcych. "Ale tam to raczej wypada po angielsku mówić chyba", "Przecież on zna 3 języki: polski i dwa od butów", "Brak angielskiego nie jest problemem?", "Wstyd, facet nie umie zdania skleić po angielsku", "A języki obce to jakieś zna? Bo sam rosyjski to się chyba nie przyda do niczego" - mogliśmy przeczytać. "Jak wiadomo, Czarek włada biegle kilkoma językami, zatem jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne, jest świetnym kandydatem" - dodał z ironią inny komentujący.

Kulesza zmieszany z błotem po ogłoszeniu kandydatury. "W Polsce się skompromitował"

Inni zaś koncentrowali się na kompromitujących aferach, jakie przetoczyły się przez PZPN za kadencji Kuleszy. "Chłop w Polsce się skompromitował premie, Stasiak, przemyt alkoholu do Kataru, Santos, koneksje z rządem... Teraz pora na Europę. Wstyd" - napisał kolejny użytkownik. "UEFA pewnie już zaciera ręce - w końcu gość od promowania muzyki disco-polo na salony piłkarskie to dokładnie ten powiew świeżości, którego im brakowało" - dodał następny.

Kuleszy wypomniano także brak organizacji meczu o Superpuchar Polski między Jagiellonią a Wis陰 Krak闚, w przypadku którego pojawiły się kolejne przeszkody. "Liga Mistrzów będzie ogarnięta jak Superpuchar...", "Typ nie potrafi ogarnąć Superpucharu we własnym padole, a ma stanowić o komitecie europejskiej pi趾i", "Chłop nie potrafi ogarnąć własnego podwórka, a chce brać udział w europejskiej piłce" - drwili internauci.