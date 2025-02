Hajto uderzył w kadrę i Probierza. "To jest smutne"

Już w marcu reprezentacja Polski rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw świata, które w 2026 r. odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Zapewne będą to ostatnie kwalifikacje, w których udział weźmie Robert Lewandowski. W tym momencie trudno bowiem wyobrazić sobie, by zawodnik, który w sierpniu skończy 37 lat, miał zagrać na Euro 2028.

Lewandowski to obok Łukasza Skorupskiego i Piotra Zielińskiego lider naszej drużyny, który jest już po 30. urodzinach. Dlatego od dłuższego czasu Michał Probierz opowiada o konieczności odmłodzenia kadry. Problem w tym, że młodsi nie dają na razie odpowiedniej jakości, a niektórzy mają w ogóle problem z regularną grą w klubie.

"Top 10 najdroższych transferów polskiej piłki z ostatnich czterech sezonów rysuje bardzo smutny obraz. Żaden z zawodników, których uznawano w ekstraklasie za duże talenty, nie zrobił znaczącej kariery. Gorzej - niemal każdy z klubów, które zatrudniały Polaków, może sobie dziś pluć w brodę, że przepłacił. Oczywiście wyceny z Transfermarkt nie są ostateczną wyrocznią, ale dają obraz, jak ci zawodnicy są postrzegani przez niezależnych ekspertów" - wyliczył na Sport.pl Michał Kiedrowski.

"To zestawienie to też wyrzut sumienia dla PZPN i poziomu szkolenia w całej krajowej piłce. Młodzi polscy piłkarze nie są przygotowani do gry na zawodowym poziomie za granicą. Cała nadzieja w tym, że każdy z wyżej wymienionych ma jeszcze przed sobą długie lata kariery i szansę, by dzięki ciężkiej pracy przeskoczyć na wyższy poziom" - dodał.

Hajto brutalnie o przyszłości reprezentacji Polski

W podobnym tonie o młodych zawodnikach wypowiedział się były reprezentant Polski Tomasz Hajto. - Nie idzie ta siła z tyłu i to trzeba powiedzieć. Robert Lewandowski jest nominowany co roku, bo utrzymuje stabilną formę. Przyzwyczaił nas do tylu bramek w sezonie, że przestajemy to doceniać. Jest problem z młodymi piłkarzami, mówimy o tym od lat. Mamy problem z przeskokiem młodych piłkarzy do dorosłej piłki - powiedział Hajto w programie Cafe Futbol.

- Narracja Michała Probierza, że musimy coś zmieniać i odmłodzić, jest kompletnie nietrafiona. Fala, która idzie niby z tyłu, jest kompletnie niegotowa. Z ostatnich 12 najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy wyjechali za granicę, żaden chłopak nie grał. Nie jesteśmy gotowi do rywalizacji. Oni mają piłkarski potencjał, ale w czym oni odpadają? - dodał.

- Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo duże rozczarowanie po Euro 2024. Przy zmianie generacji trzeba być jednak cierpliwym. Wiem, że chcielibyśmy już osiągać sukcesy. Dla nas najważniejsze jest to, by ci zawodnicy zaczęli grać. Jak patrzę, ilu nie gra, to jest to smutne. Dotyczy to też piłkarzy U-21, dlatego wierzę, że ten rok będzie również dla nich przełomowy - podsumował Hajto.