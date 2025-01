Probierz ocenił transfery kadrowiczów. "Żałujemy, że odchodzą z topowych klubów"

Reprezentacja Polski ma za sobą katastrofalny rok. Choć awansowała na Euro 2024, to na samej imprezie spisała się fatalnie i jako pierwsza odpadła z dalszej rywalizacji. Kolejnym ciosem był spadek z Dywizji A Ligi Narodów. Co było powodem tak słabych występów naszych kadrowiczów? Media, jak i sami trenerzy wskazywali, że przyczyną może być brak regularnej gry w klubach. Michał Probierz apelował, by piłkarze zrobili wszystko, by jak najczęściej pojawiać się na murawie. Jednym z rozwiązań są transfery. I do takich w przypadku kilku kadrowiczów doszło tej zimy. Czy to ucieszyło selekcjonera?

Michał Probierz zabrał głos ws. zimowego okna transferowego. Chodzi o kadrowiczów. Jasne zdanie

- To okienko jest bogate w to, że zawodnicy zmieniają [kluby, przyp. red.]. Na pewno żałujemy, że odchodzą z topowych klubów i idą trochę niżej. To na pewno jest trochę gorzej. Ale dla reprezentacji zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli będą grali i będą się rozwijali, bo to jest też kluczowe dla tych zawodników - podkreślał Probierz w rozmowie z dziennikarzem portalu Meczyki.pl na gali tygodnika "Piłka Nożna".

W ostatnich tygodniach otoczenie zmienili m.in. Karol Świderski, Tymoteusz Puchacz czy Mateusz Wieteska. Pierwszy z nich trafił do Panathinaikosu, drugi do Plymouth Argyle, a trzeci do PAOK Saloniki. Barwy zmienił też Mateusz Bogusz. Przeniósł się z Los Angeles FC do Cruz Azul, znajdującego się w lidze meksykańskiej.

I m.in. głos w sprawie ostatniego z piłkarzy zabrał Probierz. Stwierdził, że śledzenie jego występów w lidze meksykańskiej z pewnością będzie sporym wyzwaniem (m.in. z racji tego, że mecze nie są nigdzie w Polsce transmitowane), ale to nie jest najistotniejsze. - Dla niego ważne, żeby grał i się rozwijał. Wtedy zobaczymy, jaka ta liga jest. Z opinii liga jest bardzo silna i można się tam rozwijać - podkreślał selekcjoner.

Zauważył, że nieco lepiej wygląda też sytuacja Jakuba Kiwiora, który w ostatnim czasie zyskał nieco zaufania Mikela Artety. To cieszy Probierza. - Zobaczymy, jak jego sytuacja. Zaczął niektóre mecze grać, tak że zobaczymy jak to w perspektywie dalszej będzie - dodawał. Czy bez transferu uda mu się wrócić do regularnej gry? Tego, póki co, nie wiadomo.

Co dalej? Czy ktoś zmieni jeszcze otoczenie?

Czy Probierz liczy na to, że jeszcze jakiemuś kadrowiczowi uda się zmienić barwy w zimowym oknie transferowym? - Teraz trudno mi powiedzieć, czy ktokolwiek jeszcze może. Ten ruch i tak był już bardzo duży, jak się na to popatrzy. Kluczowe w tym wszystkim jest, żeby zawodnicy grali - spuentował.

Selekcjoner wierzy w to, że kadrowicze przygotują dobrą formę i będą w stanie przełożyć ją na mecze reprezentacji. Bo przed nią ważne spotkania. Już w marcu rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni trafili do grupy z przegranym ćwierćfinałowego starcia Ligi Narodów Hiszpania - Holandia, a także z Finlandią, Litwą i Maltą.