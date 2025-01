A jednak! Probierz ogłasza ws. Piszczka w reprezentacji Polski

Gdy stało się jasne, że Łukasz Piszczek spróbuje się w zawodzie trenera, to pojawił się pomysł, żeby pracował przy reprezentacji Polski. Były kadrowicz miał być nawet dogadany na taką współpracę z Markiem Papszunem. Tylko że selekcjonerem został Michał Probierz, a Piszczek - z lojalności do trenera Rakowa Częstochowa - postanowił nie podejmować pracy z nowym szkoleniowcem.

Co dalej z Piszczkiem? Probierz zabrał głos. Jaśniej się nie da

Niedługo potem Piszczek został asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund i przez kilka kolejnych miesięcy poznawał Bundesligę z perspektywy ławki trenerskiej. Ta przygoda już się zakończyła. Borussia zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli i Sahin kilka dni temu stracił pracę. Wraz z nim odszedł Łukasz Piszczek - i Polak znów nie ma pracy.

Niemal od razu pojawił się pomysł, żeby wrócić do tematu zatrudnienia Piszczka w kadrze. Do selekcjonera Michała Probierza apelował w tej sprawie Mateusz Borek. - Uważam, że reprezentacyjny sztab potrzebuje wzmocnienia i życzyłbym sobie kolejnej rozmowy Probierza z Piszczkiem, którego można by wykorzystać - stwierdził dziennikarz.

Długo nie trzeba było czekać, żeby Michał Probierz odniósł się do tej sprawy. - Nie będę podejmował próby sprowadzenia Łukasza do swojego sztabu - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Rozmawialiśmy raz, przed moim podjęciem pracy w reprezentacji. Łukasz zadeklarował, że chce pracować z trenerem Markiem Papszunem, który był kandydatem do objęcia kadry. Rozumiem to i szanuję. Podejrzewam, że Łukasz dalej pozostawałby przy swoim zdaniu, ale nie nie miałem planów, by się z nim spotkać - dodał.

- Uważam, że mamy bardzo dobry sztab i na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru niczego zmieniać - podsumował.

Selekcjoner obecnie przygotowuje się do meczów eliminacyjnych mistrzostw świata. Reprezentacja Polski wróci go gry w marcu. Jej pierwszymi rywalami będą Litwa (21.03) oraz Malta (24.03). Biało-Czerwoni będą zdecydowanymi faworytami w obu tych spotkaniach.