Nie skończył się styczeń, a Kulesza ogłasza ws. Probierza. Słowa poszły w świat

Biało-Czerwoni mają za sobą kolejny kiepski rok. Mistrzostwa Europy skończyły się porażką, którą Michałowi Probierzowi jeszcze wybaczono - kadrę przejął w końcu w fatalnym momencie. Jednak potem przez fatalną postawę kadry w Lidze Narodów atmosfera wokół reprezentacji znów znacząco się pogorszyła. Pojawiły się nawet sugestie, że PZPN powinien szukać nowego selekcjonera.

Jaka przyszłość czeka Probierza? Kulesza dał jasno do zrozumienia

Na taki ruch federacja się nie zdecydowała i szkoleniowiec w marcu poprowadzi Biało-Czerwonych w pierwszych meczach eliminacyjnych. Na samym początku Polaków czekają dwa dość łatwe spotkania - domowe starcia z Litwą oraz Maltą. Jakakolwiek wpadka w jednym z tych meczów byłaby ogromną katastrofą. Tym bardziej że już teraz ścieżka awansu na mundial w 2026 roku nie należy do najłatwiejszych.

Portal sport.interia.pl postanowił spytać Cezarego Kuleszę, czy słaba końcówka roku wpłynęła negatywnie na zaufanie wobec selekcjonera.

- Trener ma pełne zaufanie. Ale czy ma spokojną głowę? Tego nie wiem. Na bieżąco obserwuje kadrowiczów - tych obecnych i tych potencjalnych - i śledzi ich postępy. Na bieżąco otrzymuje też raporty od współpracowników ze sztabu szkoleniowego - odpowiedział prezes PZPN.

Najwyraźniej nieusatysfakcjonowany tą odpowiedzią dziennikarz następnie zapytał wprost, czy istnieje jakiś warunek punktowy, który musi wypełnić kadra pod wodzą Probierza. - Ultimatum? Trener nie ma żadnego ultimatum. Wie, o co gra, a my mamy do niego pełne zaufanie. Z tym przesłaniem przygotowujemy się do marcowych meczów - wyjaśnił Kulesza.

Reprezentacja Polski w eliminacjach zagra ze wspomnianą już Litwą oraz Maltą. W grupie Biało-Czerwonych znajduje się jeszcze Finlandia. Czwartego rywala Polacy jeszcze nie znają. Będzie nim przegrany ćwierćfinałowego meczu Ligi Narodów Hiszpania - Holandia.