Rywale Polaków ogłaszają przed el. MŚ. "Odważny i ciekawy"

Dla reprezentacji Polski rok 2025 stanie pod znakiem walki o awans na mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Zespół Michała Probierza będzie miał okazję zrehabilitować się za fatalną Ligę Narodów 2024, gdy spadliśmy do Dywizji B, co częściowo też sprawiło, że podczas losowania grup eliminacyjnych, Polska trafiła do drugiego koszyka. Z tego powodu oprócz Finlandii, Malty i Litwy, czyli rywali zdecydowanie w naszym zasięgu, zmierzymy się też z przegranym ćwierćfinału LN Hiszpania - Holandia, a to zdecydowanie większy kaliber.

Probierz trzyma się posady. Rywale mieszają

Sporo osób domagało się zwolnienia Probierza z roli selekcjonera po zawalonej Lidze Narodów, w której także stylowo prezentowaliśmy się dramatycznie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie podjął jednak takiej decyzji, w przeciwieństwie do swych odpowiedników u aż dwóch z naszych eliminacyjnych rywali. Jako pierwsza selekcjonera zmieniła Malta, która niespodziewanie postawiła na debiutanta w roli pierwszej trenera jakiejkolwiek drużyny, Włocha Emilio De Leo.

Teraz nowego selekcjonera doczekali się również Finowie. Za nimi jeszcze gorszy występ w Lidze Narodów niż w przypadku Polski. "Suomi" przegrali wszystkie sześć spotkań w grupie Dywizji B z Anglią, Grecją i Irlandią (bilans bramek 2:13), przez co z hukiem zlecieli do Dywizji C. Faworytami nie byli przeciwko żadnemu z wymienionych wyżej rywali, jednak aż takiej katastrofy nikt nie był w stanie ścierpieć. Koszmarne wyniki posadą przypłacił selekcjoner Markku Kanerva, który pełnił tę rolę od 2016 roku.

Finlandia wybrała! Niedawno pracował w Bundeslidze

Poznaliśmy już nazwisko jego następcy. To 48-letni Jacob Friis. Duńczyk w swojej karierze jako pierwszy szkoleniowiec prowadził dwa kluby, oba w swojej ojczyźnie. W latach 2018-2020 był szkoleniowcem Aalborga (średnia 1,46 pkt na mecz), zaś od lutego 2022 roku do listopada 2023 roku prowadził Viborg FF (1,59 pkt na mecz).

Pod koniec 2023 roku został asystentem swego rodaka Jessa Thorupa w grającym w Bundeslidze Augsburgu. Teraz postanowił odejść z Niemiec, by spróbować sił jako selekcjoner fińskiej kadry. Spec od fińskiej piłki Mateusz Dubiczeńko na portalu X określił ten ruch fińskiej federacji jako "odważny i ciekawy". Friis podpisał kontrakt do zakończenia Euro 2028, jeśli oczywiście Finowie na tym turnieju zagrają. Polacy pierwszy mecz z Finlandią w ramach eliminacji mundialu zagrają na wyjeździe 10 czerwca 2025 roku.