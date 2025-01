Nowe ustalenia ws. kadry na Stadionie Narodowym. Kulesza spotkał się z Nitrasem

Kilka dni temu gruchnęła informacja o tym, że reprezentacja Polski w 2025 "wyprowadzi się" ze Stadionu Narodowego. Wszystko dlatego, że PZPN nie dogadał się ze spółką zarządzającą obiektem w sprawach finansowych. W związku z tym kadra miała przenieść się na cały rok na Stadion Śląski. Całe to zamieszanie urosło do sprawy wagi państwowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

Reprezentacja jednak zagra na Stadionie Narodowym? Spotkali się Sławomir Nitras i Cezary Kulesza

Portal Meczyki poinformował, że sytuacja wokół wyboru stadionu przez PZPN oparła się nawet na premierze Donaldzie Tusku. Ten miał spotkać się ze Sławomirem Nitrasem, a Minister Sportu i Turystyki w ramach noworocznych zaproszeń aż dwukrotnie widział się z prezesem federacji Cezarym Kulesza. Oczywiście stadion miał być głównym tematem rozmów.

Co ustalono? Nitras i Kulesza spotkali się w środę i piątek, i to na drugim spotkaniu ustalono szczegóły podziału meczów kadry w 2025 roku. Wygląda na to, że cztery z nich na pewno zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym, a na jeden piłkarzy ugości Stadion Śląski. W Chorzowie odbędzie mecz Polska - Finalandia zaplanowany na 7 września i ma to być "pocieszenie" dla tamtejszych władz.

Faktem jest również, że po prostu kadra nie może zagrać 7 września w Warszawie, bo 12 i 13 września odbędzie się tam impreza driftowa, co miało zdenerwować samego Nitrasa. Chodziło o to, że nie dopilnowano terminów i kadra nie miała w tym przypadku priorytetu. W Warszawie zostaną rozegrane 3 mecze el. mistrzostw świata. Jeden mecz towarzyski prawdopodobnie odbędzie się w Poznaniu.

Podział meczów reprezentacji Polski w 2025 wg. portalu Meczyki:

Stadion Narodowy:

Polska - Litwa (21 marca)

Polska - Malta (24 marca)

Polska - Hiszpania lub Holandia (14 listopada)

Stadion Śląski:

Polska - Finlandia (7 września)

Decyzje mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu, czyli między 20 a 26 stycznia. Poinformuje o nich Polski Związek Piłki Nożnej.