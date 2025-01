Jest komunikat ws. Stadionu Śląskiego! PZPN ogłasza

Nowy rok i nowe zamieszanie wokół PZPN. W poniedziałek portal Meczyki.pl poinformował, że reprezentacja Polski wyprowadzi się ze Stadionu Narodowego w Warszawie, a jej nowym "domem" będzie Stadion Śląski w Chorzowie. Powodem miały być podwyżki cen za wynajem. Jednak już dzień później Łukasz Wachowski zakomunikował na specjalnym briefingu, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy polskiej piłki na emeryturze. "Ktoś podszedł i chciał mnie całować w rękę"

- Na dzisiaj te negocjacje jeszcze trwają. (...) Rozmawiamy i czekamy na jak najlepszą dla związku ofertę - podkreślał sekretarz PZPN. - W tym tygodniu jesteśmy na Śląsku i będziemy rozmawiać z włodarzami. Też jestem umówiony ze Stadionem Narodowym w najbliższych dniach. Więc spokojnie, to kwestia kilku dni - dodawał.

PZPN po rozmowach o Stadionie Śląskim. Jest komunikat

I faktycznie w tym tygodniu odbyło się ważne spotkanie na Śląsku. Wzięli w nim udział prezes PZPN Cezary Kulesza, a także Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Czy podjęto już jakąś konkretną decyzję? Czy obie strony doszły do porozumienia? Związek wydał komunikat w tej sprawie, ale był on dość lakoniczny.

"Rozmowy dotyczyły wspólnych działań na rzecz promocji i rozwoju piłki nożnej w regionie. W trakcie spotkania omówiono kwestie organizacji meczów reprezentacji Polski w 2025 roku na legendarnym Stadionie Śląskim, który jest nierozerwalnie związany z najważniejszymi wydarzeniami w historii polskiej piłki nożnej" - czytamy na X. Ale na tym PZPN nie zakończył i poinformował, kiedy możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia lokalizacji spotkań kadry. Czy będzie to stadion w Chorzowie?

"Decyzję dotyczącą lokalizacji i dokładnego harmonogramu meczów reprezentacji w bieżącym roku Polski Związek Piłki Nożnej podejmie w przyszłym tygodniu i poinformuje o niej w osobnym komunikacie" - dodano. Tym samym wciąż nie wiadomo, gdzie kadra rozegra najbliższe spotkania domowe w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 czy też sparingi.

"Słowo droższe od pieniędzy"

Jak zapewniał Wachowski, przy wyborze najlepszej oferty PZPN będzie kierował się przede wszystkim dobrem kibiców, a konkretnie tym, by nie podnosić cen biletów. - Chodzi o to, by reprezentacja miała określony standard, a kibice mieli cenę biletów, taką, do jakiej przywykli i na jaką się umówiliśmy. Słowo droższe od pieniędzy - deklarował.