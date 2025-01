Kulesza przerywa milczenie ws. Stadionu Narodowego. Powiedział wprost o Nitrasie

Gdzie reprezentacja Polski będzie rozgrywać swoje mecze w eliminacjach mistrzostw świata w 2025 roku? Jeszcze w poniedziałek wydawało się, że po wielu latach kadra wyprowadzi się ze Stadionu Narodowego w Warszawie i przeniesie się na Stadion Śląski w Chorzowie. Miało to być spowodowane podwyżkami cen za obsługę meczów na stołecznym obiekcie. Doniesienia o tym rozpaliły dyskusje wśród kibiców, ekspertów i polityków, a stanęło na tym, że ostateczna decyzja zapadnie najpewniej na początku przyszłego tygodnia.

- Sprawa jest bardzo prosta. To nie jest kwestia pieniędzy, bo kibice nie musieliby płacić nawet pół grosza więcej. (...) Kwestia wyjścia ze stadionu to jest tylko i wyłącznie polityka, na wszystkich szczeblach. Nie da się ukryć, że PZPN, który przyszedł w 2021 roku, to jest zarząd PiS-owski. Wszystko, co się działo, to robiono z rządem. Nikt od tego nie uciekał - tak sprawę analizował były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

Cezary Kulesza odpowiada Zbigniewowi Bońkowi. Powiedział o relacjach z ministrem sportu

Do słów Bońka odniósł się obecny prezes związku Cezary Kulesza w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet. - Nie wiem, co ma na myśli prezes Boniek. Trzeba by się prezesa zapytać. PZPN jest apolityczną organizacją sportową. Mnie interesuje dobro piłki, a w politykę się nie angażuję. Zresztą ta teoria nie ma logicznego uzasadnienia. Przecież Stadionem Śląskim zarządzają władze lokalne, które reprezentują tę samą opcję polityczną, co władze centralne - powiedział. Następnie został zapytany o to, czy cała sprawa nie jest kolejną rozgrywką między nim a ministrem sportu Sławomirem Nitrasem.

- Z ministrem Nitrasem mam dobre, profesjonalne relacje. Nie zauważyłem, żeby coś było nie tak. Rozmawialiśmy kilka razy, byłem też u niego w ministerstwie na jego zaproszenie. Jak widzimy się na meczach, to zawsze przez chwilę porozmawiamy. Bynajmniej nie wyczuwam żadnej wrogości ze strony ministra - skomentował Kulesza.

Gdzie kadra będzie rozgrywała swoje mecze? "Będziemy kierować się dobrem kibiców"

Prezes PZPN-u tłumaczył, że przyjęcie oferty Stadionu Narodowego wiązałoby się z podwyżką cen biletów, czego nie byłoby w przypadku przeniesienia meczów na Stadion Śląski w Chorzowie. Zaznacza jednak, że żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. - Na rozmowy ze Stadionem Śląskim zdecydowaliśmy się ze względu na dobro kibiców i chęć utrzymania cen biletów na obecnym poziomie. W najbliższych dniach podejmiemy decyzję o wyborze stadionu. Będziemy kierować się przede wszystkim dobrem kibiców - podsumował.