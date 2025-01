Nie tylko stadion! Oto nowy dom reprezentacji Polski. Pięć gwiazdek

To już pewne! Reprezentacja Polski wyprowadza się z Warszawy i rusza na Śląsk. Jak w poniedziałek poinformował portal meczyki.pl, kadra selekcjonera Michała Probierza wszystkie mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026 rozegra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polski Związek Piłki Nożnej długo negocjował z operatorem Stadionu Narodowego, rozmowy były trudne i ostatecznie PZPN zdecydował o przeprowadzce, co ma zostać oficjalne potwierdzone we wtorek na posiedzeniu zarządu. Logistyczna maszyna ruszyła jednak wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto hotel reprezentacji Polski. "Oczy Was nie mylą"

Reprezentacja Polski ma nowy dom

Jak dowiedział się Sport.pl, reprezentacja Polski nie będzie już zaczynać zgrupowań w hotelu Double Tree by Hilton na warszawskim Wawrze. Nowym domem kadry ma zostać pięciogwiazdkowy hotel Monopol w Katowicach, gdzie już w marcu rozpocznie się pierwsze zgrupowanie.

Wszystkie pokoje i apartamenty odznaczają się wystrojem w stylu art déco. Ich wnętrza zdobią meble z drewna. W hotelu działa nowoczesne centrum spa i odnowy biologicznej z w pełni wyposażoną siłownią, basenem, salą fitness, salą do spinningu, sauną suchą oraz łaźnią parową. Na terenie obiektu mieszczą się 2 restauracje: Monopol i Cristallo. Restauracja Cristallo serwuje dania kuchni międzynarodowej, a jej menu zmienia się w zależności od sezonu. Lokal ten został nagrodzony dwoma czapkami prestiżowego przewodnika Gault&Millau w 2017 i 2018 roku

- czytamy na stronie hotelu.

Piłkarze i sztab mieszkali w nim m.in. przed barażem o awans na mundial, w którym drużyna Czesława Michniewicza pokonała Szwedów 2:0 i awansowała na turniej w Katarze. Na Śląsku odbędą się również wszystkie treningi, konferencje i inne aktywności medialne. Oficjalne, przedmeczowe treningi odbędą się na Stadionie Śląskim, ale niewykluczone, że drużyna Michała Probierza będzie w trakcie zgrupowania ćwiczyć również na innych obiektach, tak aby murawa była w jak najlepszej kondycji na mecze eliminacji.

Stadion Narodowy był domem reprezentacji Polski od 2012 roku, ale przez znaczny wzrost kosztów wynajmu obiektu w Warszawie Polski Związek Piłki Nożnej wybrał opcję z grą w Chorzowie. Koszt wynajmu Stadionu Śląskiego jest zdecydowanie niższy, ale ze względu na mniejszą o ponad trzy tysiące miejsc pojemność, a także na zdecydowanie niższą liczbę lóż biznesowych, przychody mogą nie być tak okazałe jak na Narodowym. PZPN zapewnia jednak, że ceny biletów dla kibiców mają zostać na poziomie z 2024 roku.

Pierwsze zgrupowanie kadry Probierza w 2025 roku rozpocznie się 17 marca. W jego trakcie reprezentację Polski czekają mecze z Litwą (21 marca o godz. 20.45) i Maltą (24 marca o godz. 20.45). Jesienią do Chorzowa przyjadą również reprezentacja Finlandii i przegrany ćwierćfinału Ligi Narodów Holandia - Hiszpania. Polski Związek Piłki Nożnej rozmawia również z innymi federacjami ws. meczów towarzyskich, ale te najprawdopodobniej odbędą się na innych stadionach.