Oto najlepszy lewy obrońca reprezentacji ostatniej dekady? "Nie było lepszego"

Kto był najlepszym lewym obrońcą reprezentacji Polski w ostatniej dekadzie? Wątpliwości co do odpowiedzi na to pytanie nie mieli goście najnowszego odcinka programu "To jest Sport.pl", czyli Bartosz Gleń oraz Jakub Kosecki.

2 FOT. KUBA ATYS Otwórz galerię Na Gazeta.pl