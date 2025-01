Probierz z wizytą u niedawnych rywali Polaków. Niesamowite, kto go zaprosił

- Ta kadra trochę błądzi. Ona błądzi od meczu do meczu. Dla mnie nie ma żadnego kierunku, w którym zmierzamy. (...) Nie był to dobry rok dla reprezentacji na pewno - podkreślał Jacek Bąk w rozmowie ze Sport.pl. I faktycznie, ostatnie 12 miesięcy było koszmarne dla Biało-Czerwonych. Jedynym sukcesem był awans na Euro 2024, ale na samej imprezie Polacy się skompromitowali i odpali jako pierwsi. Jeszcze gorzej było na jesień, kiedy to wygrali zaledwie jedno z sześciu spotkań Ligi Narodów i spadli do Dywizji B.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Michał Probierz pojechał do Portugalii. Zaprosił go sam... selekcjoner rywali

Teraz przed Michałem Probierzem niezwykle ważny czas. Musi bacznie przyglądać się poczynaniom kadrowiczów, a także znaleźć receptę na ulepszenie gry reprezentacji, bo wydaje się, że w takiej formie, jaką prezentowała ostatnio, nie ma czego szukać nawet w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Tam Polacy trafili na Hiszpanię/Holandię, Finlandię, Litwę oraz Maltę.

W ostatnich dniach Probierz wyjechał z kraju i udał się do Portugalii. Nie był to jednak wyjazd przypadkowy, o czym poinformował profil Łączy Nas Piłka na X. Okazuje się, że selekcjoner odwiedził bazę tamtejszej federacji. "Na miejscu spotkał się m.in. z Martinezem, a także sztabem szkoleniowym portugalskiej kadry" - czytamy.

Kto w ogóle zainicjował ten wyjazd? Można się zdziwić. Okazuje się, że... sam Roberto Martinez, a więc selekcjoner Portugalii. "Probierz skorzystał z zaproszenia Roberto Martineza" - poinformowano. Kiedy takowe zaproszenie wystosowano? Tego nie wiadomo.

Zobacz też: Sensacyjny zwrot! Jest oficjalna decyzja ws. gry Olmo w Barcelonie.

Probierz i Martinez darzą się sporym szacunkiem

O tym, że panowie pozostają w dobrych stosunkach, wiadomo od jakiegoś czasu. Świadczy o tym chociażby ich zachowanie podczas losowania grup eliminacyjnych do MŚ 2026. W trakcie grudniowej ceremonii w Zurychu zajęli miejsca obok siebie i żywo dyskutowali nad przebiegiem wydarzenia. Kamery raz po raz kierowały się na selekcjonera Polski i jego "nowego" kolegę, którzy wymieniali się uwagami i... wydaje się, że również żartami, ponieważ uśmiechali się od ucha do ucha.

Obaj też wielokrotnie w mediach prawili sobie komplementy. - Polska jest zespołem, który lubi podejmować ryzyko, a trener Probierz ma jasne pomysły, bardzo mi się to podoba. Przyszedł w trudnym momencie, a udaje mu się osiągać dobre wyniki - mówił w październiku Martinez.

Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w eliminacjach do MŚ już w marcu. - Trzeba coś zmienić w obronie. Nie mówię, że gramy źle, bo momentami gramy dobrze, ale z przodu. A z tyłu dopuszczamy do wielu sytuacji i właśnie to jest najgorsze. To nie jest przypadek, że tracimy tyle goli - podkreślał Bąk we wspomnianym wyżej wywiadzie, podkreślając, co musi zrobić reprezentacja, by poprawić wyniki.