Oto przyszły numer 1 w Polsce! Reprezentant daje jasny sygnał Probierzowi

Kamil Grabara przed sezonem odszedł z Kopenhagi i został piłkarzem VfL Wolfsburg. Na razie w nowym zespole radzi sobie bardzo dobrze. Zagrał w 18 meczach, w których zaliczył mnóstwo interwencji, 28 razy wyciągał piłkę z siatki i zachował trzy czyste konta, a także trafiał nawet do jedenastki kolejki Bundesligi. Michał Probierz nie powołuje go jednak do reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Kamil Grabara jednym z najlepszych na świecie? "Nie mówię tego dlatego, że go lubię"

Kolegą klubowym Grabary jest Jakub Kamiński, który z kolei gra w klubie mniej, ale selekcjoner korzystał z niego m.in. jesiennych meczach Ligi Narodów. 22-latek jest w jednym zespole z Grabarą od pół roku i wieszczy, że kolega ma wszystkie cechy, by zrobić wielką karierę.

"Kamil Grabara za długo w Wolfsburgu nie zostanie i będzie jednym z najlepszych bramkarzy świata" - mówił Kamiński w jednym z niedawnych wywiadów. - Tak - potrzymał w rozmowie z Foot Truckiem. - Nie mówię tego dlatego, że go lubię - kontynuował Kamiński.

- Ja Kamila znałem z reprezentacji u trenera Michniewicza, ale w treningu nie da się dużo zobaczyć. Wiedziałem, że jest dobrym bramkarzem, ale nie wiedziałem, że jest aż tak bardzo dobry. On w Wolfsburgu długo nie zostanie. Może już po tym sezonie odejdzie. Jeśli będzie zdrowy, to ja nie wątpię, że to będzie bramkarz - twierdzi skrzydłowy reprezentacji Polski.

A co tak bardzo zachwyca go w Grabarze? - Mecz meczem, ale w treningu to, jakie robi parady i jaką ma jakość, to...patrzysz na niego i widzisz, że ma elegancję w bramce. Widać technikę, robi wszystko z gracją, jest szybki, ma warunki i dobrze gra nogami. To na pewno będzie bramkarz - przekonuje Kamiński, którego zdaniem Grabara bardzo dużo wymaga od obrońców, co pasuje całej drużynie.

Czytaj także: Wichniarek wprost o tym, co się dzieje w kadrze. "Nie widzę dla niego miejsca"

Być może zapewnienia innego reprezentanta o Grabarze dadzą do myślenia selekcjonerowi Michałowi Probierzowi i powoła on bramkarza na zgrupowanie kadry. Najwcześniej przekonamy się o tym dopiero w marcu.