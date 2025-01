Probierz odpowiedział na pytanie o konflikt z Lewandowskim. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski potrafił mieć różne relacje z selekcjonerami reprezentacji Polski, ale w przypadku Michała Probierza wydawało się, że obaj panowie dobrze się dogadują. Aż nagle na koniec 2024 roku sensacyjne wieści przekazał Marek Koźmiński. - Dla mnie to jest ewidentne, że jest konflikt Probierza z Lewandowskim. To widać - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, przywołując sytuację z meczu Polski z Chorwacją (3:3), który napastnik rozpoczął na ławce rezerwowych.

Tego samego dnia pojawił się komentarz w tej sprawie ze strony otoczenia Roberta Lewandowskiego. - Jedyny komentarz, jaki przychodzi mi do głowy, czytając te słowa, to bzdura. Robert ma bardzo dobre relacje z Michałem Probierzem i kiedy jest zdrowy, zawsze jest do dyspozycji selekcjonera - przekazał Tomasz Zawiślak, przyjaciel Lewandowskiego, cytowany przez Meczyki.pl.

Michał Probierz skomentował słowa Marka Koźmińskiego

Selekcjoner reprezentacji Polski w sobotni wieczór pojawił się na gali rozdania nagród w 90. plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Podczas rozmowy w studiu z Radosławem Majdanem został zapytany o to, czy faktycznie istnieje jakiś konflikt między nim a Robertem Lewandowskim.

- Komentarz? Nie, do plotek się nie odnoszę - powiedział krótko i z uśmiechem Michał Probierz.

Rozmowa odbyła się przed wręczeniem nagród dla najlepszych sportowców roku i selekcjoner Biało-Czerwonych wyraził nadzieję, że Robert Lewandowski zajmie jak najwyższe miejsce. Ostatecznie napastnik zajął ósmą pozycję, co jest poprawą względem poprzedniego rozdania, gdy nie znalazł się nawet w najlepszej dziesiątce.