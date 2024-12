Lider kadry zrównany z ziemią. "To nie jest wybitny reprezentant"

Piłkarska reprezentacja Polski przechodziła ostatnio trudny czas, który poskutkował spadkiem z dywizji A Ligi Narodów. Już w 2025 roku ruszą eliminacje MŚ 2026 i będą one wyznacznikiem tego, czy coś się zmieniło pod wodzą Michała Probierza. Biało-Czerwoni trafili do grupy z Finlandią, Litwą, Maltą i przegranym rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Narodów między Holandią a Hiszpanią.

Marek Koźmiński ostro o Piotrze Zielińskim

W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o sytuacji związanej z Nicolą Zalewskim i Piotrem Zielińskim, którzy po przegranym meczu z Portugalią poprosili Cristiano Ronaldo o wspólne zdjęcie. W wywiadzie dla TVP Sport Marek Koźmiński otwarcie skrytykował za to 99-krotnego reprezentanta Polski, który bywał także jej kapitanem.

- Mówimy o innym pokoleniu, które pewne sprawy postrzega inaczej. Myślę, że nikt nie przejąłby się tą sytuacją, gdyby zrobił to 18-letni zawodnik. Mówimy jednak o człowieku, który ma na koncie kilkadziesiąt występów w kadrze, zakładał kapitańską opaskę pod nieobecność Roberta Lewandowskiego i musimy oczekiwać od niego więcej - stwierdził.

- Zieliński to wybitny piłkarz, ale nie wybitny reprezentant. To też pokazuje, że zespołowi brakuje charakteru. To grzeczni chłopcy, którzy nie potrafią odmienić losów spotkania, gdy przegrywają – podkreślił.

Dwa rodzaje liderów wg. Koźmińskiego

Zdaniem Koźmińskiego są dwa rodzaje liderów. - Pierwsi, to tacy, którzy są liderami poprzez robienie różnicy na boisku. Takim kimś był Robert Lewandowski. Inny typ, to piłkarz, który jest liderem dzięki cechom przywódczym tak jak Kamil Glik. Dziś takich osób brakuje - kontynuował.

- Wydaje mi się, że kimś takim jest Łukasz Skorupski, ale mówimy o bramkarzu, który w trakcie spotkania ma ograniczone możliwości komunikowania się z całym zespołem, bo nie biega po całym boisku. Trzeba wierzyć w to, że w najbliższym czasie pojawią się nowi liderzy - zakończył.

Piotr Zieliński ma 30 lat i aktualnie występuje w Interze Mediolan. W biało-czerwonych barwach strzelił czternaście goli oraz zanotował piętnaście asyst. Wraz z kadrą pomocnik brał udział w mistrzostwach Europy 2016, 2020 i 2024 oraz mistrzostwach świata 2018 i 2022