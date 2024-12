Gromy spadły na Probierza. "To propaganda!"

Kibice reprezentacji Polski mogą oceniać 2024 rok dwojako. Z jednej strony Polacy po barażach awansowali na Euro, ale na samym turnieju spisali się już słabo. Zremisowali z Francją, ale po porażkach z Holandią i Austrią pożegnali się z mistrzostwami już na etapie fazy grupowej. Jesień była jeszcze gorsza. Polacy po raz pierwszy w historii spadli z dywizji A w Lidze Narodów, a pieczętującą ich los bramkę stracili w ostatniej akcji meczu ze Szkocją.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Probierz w ogniu krytyki. "Propaganda"

Wydaje się, że Michał Probierz może jednak spać spokojnie i jako pierwszy selekcjoner reprezentacji od czasów Jerzego Brzęczka poprowadzi kadrę w trzecim kolejnym kalendarzowym roku. Nie brakuje głosów krytyki mówiących o tym, że drużyna nie idzie w odpowiednim kierunku.

Czytaj: Słowa Sabalenki poszły w świat. Powiedziała, co myśli o aferze ze Świątek

- Mnie się wydaje, że ta kadra trochę błądzi. Ona błądzi od meczu do meczu. Dla mnie nie ma żadnego kierunku, w którym zmierzamy. Coś się zbuduje, to za chwilę się coś rozwali. Ta kadra nie ma swojego DNA, widzimy czasami jakieś przebłyski, ale to jest mało. Jak słucham piłkarzy, jak mówią, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, to się z tym nie zgadzam - w takich słowach kadrę w wywiadzie dla Sport.pl oceniał jej były kapitan, 96-krotny reprezentant Polski Jacek Bąk.

Teraz kilka gorzkich słów wygłosił inny zasłużony przed laty piłkarz polskiej kadry Marek Koźmiński. Były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej udzielił wywiadu TVP Sport, w którym nie gryzł się w język. Nie zgadza się z Michałem Probierzem.

– To propaganda, ale na pewno nie sukcesu. Selekcjoner chce pokazać kibicom coś, czego nie widać. W sporcie nic nie rodzi się z przypadku, a w kadrze cały czas trwa chaos, którym nie da się zarządzać. Brakuje hierarchii na poszczególnych pozycjach, a to nazywa się stabilizacją. Wielokrotnie przegrywaliśmy mecze boleśnie, popełnialiśmy błędy w ustawieniu, nie było automatyzmów - przyznaje.

Koźmiński zarzuca także selekcjonerowi kadry, że gra z orzełkiem na piersi przestała być już czymś wyjątkowym. Zauważa, że powołania otrzymali zawodnicy, którzy tylko kilka razy pokazali się z dobrej strony na niwie klubowej.

- Odnoszę wrażenie, że selekcjoner za wszelką cenę chce odkryć coś, czego nie ma. Probierz swoimi powołaniami chce pokazać nam, że dysponujemy wieloma ciekawymi młodymi zawodnikami, których tak naprawdę... nie mamy. Powołania z ostatnich miesięcy sprawiły, że gra w kadrze nie jest już zaszczytem czy wyróżnieniem. Paru piłkarzy dostało szansę występów w narodowych barwach po zaledwie kilku dobrych występach w klubie - dodaje.

Michał Probierz objął reprezentację Polski w 2023 roku. Od tego czasu w 17 meczach wygrał siedem razy, czterokrotnie zremisował, a sześć razy przegrywał.