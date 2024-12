Polanski przyszłym selekcjonerem reprezentacji Polski? Postawił sprawę jasno

18 meczów (w tym trzy na Euro 2012) - to bilans Eugena Polanskiego w reprezentacji Polski. Polanski otrzymał szansę gry dla Biało-Czerwonych od Franciszka Smudy, a potem współpracował z Waldemarem Fornalikiem i Adamem Nawałką. Swój ostatni mecz dla Polski zagrał 5 marca 2014 r. przeciwko Szkocji (0:1). Dawniej Polanski był określany "farbowanym lisem". - Ktoś chciał zrobić burdel w kadrze, mówiąc o nas jako "farbowanych lisach". I myślę, że mu się udało - mówił w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Polanski nigdy nie zagrał w Ekstraklasie, a nie licząc lat 2008-2010 na grę w Getafe, to całą swoją karierę spędził w Niemczech. Polanski zakończył karierę piłkarską po sezonie 17/18, a jego ostatnim klubem było Hoffenheim. Od tego momentu Polanski pracuje w piłce jako trener. Najpierw był asystentem trenera w FC Sankt Gallen (2019), a potem awansował w hierarchii Borussii Moenchengladbach. Od 1 lipca 2022 r. odpowiada za rezerwy, grające w czwartej lidze niemieckiej.

- To Julian Nagelsmann mnie namówił. W Hoffenheim powtarzał mi, żebym zaczął robić licencję trenerską. Mówił, że dobrze myślę, dużo rozumiem i sprawdzę się w tym zawodzie. Na początku podchodziłem do tego niechętnie, ale powoli zacząłem przekonywać się do tego pomysłu. W Borussii Moenchengladbach zacząłem pracę z młodzieżą, zrobiłem kursy i bardzo mi się ta robota spodobała. Jestem cały czas przy piłce, to kolejne wyzwanie - komentuje były reprezentant Polski.

Polanski selekcjonerem reprezentacji Polski? "Byłoby bardzo fajnie"

Ostatnio Polanski udzielił wywiadu portalowi weszlo.com. Czy Polanski chciałby w przyszłości objąć reprezentację Polski?

- Byłem w hotelu Polski na Euro, mieliśmy krótką rozmowę z prezesem Cezarym Kuleszą. Było miło się spotkać, ale na co dzień nie mamy kontaktu. Nie było to spotkanie nt. ewentualnej pracy. Cały czas jestem na początku swojej drogi trenerskiej, więc na pewno nie chodziło o objęcie polskiej reprezentacji. Choć... Kto wie. Może kiedyś. Powiem ci, że byłoby bardzo fajnie, bo to bardzo interesująca opcja. Ale teraz czas skupić się na kolejnym kroku - powiedział.

Polanski potwierdził też, że miał ofertę prowadzenia ŁKS-u Łódź. Jednocześnie zaznaczył, że jest już gotowy na pracę w Bundeslidze, np. w pierwszym zespole Borussii Moenchengladbach.

Zobacz też: Potężny cios w Lewandowskiego tuż przed Wigilią. Naprawdę to zrobili

- Prowadziłem rozmowy z polskimi klubami. To było jakieś pół roku temu. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy mój kolejny klub będzie z Niemiec, Polski, Austrii, czy Holandii. Chciałbym dostać szansę i w rozmowach usłyszeć o projekcie, który mnie przekona. Od pół roku czuję już, że jestem gotowy, by objąć pierwszą drużynę Borussii. Tak jak mówię - liga nie jest tu kluczowa. Nie chciałbym jednak obejmować zespołu, który walczy o spadek i zostały mu trzy mecze - dodał.

Polanski ujawnił, że mógł dołączyć do sztabu Nagelsmanna. - To było już po jego odejściu z Bayernu, a przed zatrudnieniem jako selekcjoner. Julian nie miał klubu i sam nie wiedział, co będzie jego kolejnym miejscem pracy. Na obecnym etapie kariery nie byłem do końca zainteresowany pracą przy reprezentacji, głównie ze względu na to, że brak w niej codziennego obcowania z piłkarzami. Potrzebuję jeszcze zebrać więcej doświadczenia, wykonać więcej codziennej roboty u podstaw - podsumował Polanski.