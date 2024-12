Probierz go nie powołuje, a Niemcy się nim zachwycają. Znowu to zrobili

Kiedy latem 2024 roku karierę zakończył Wojciech Szczęsny, stało się jasne, że walka o bluzę z numerem jeden w reprezentacji Polski będzie zażarta. To od dawna pozycja, o którą nie musimy się martwić. Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Radosław Majecki, ale też bramkarze z polskiej ligi - tacy jak Bartosz Mrozek. Wybór jest naprawdę spory. Ostatecznie Szczęsny karierę wznowił i podpisał kontrakt z Barceloną, ale do kadry już nie wrócił.

Grabara znów doceniony. Czy Probierz to widzi?

Jesienią tego roku między słupkami polskiej bramki oglądaliśmy Skorupskiego i Bułkę, którzy rywalizowali między sobą. Drągowski i Mrozek także byli powoływani. Z uporem maniaka Probierz pomijał za to Kamila Grabarę.

- To nie jest moja decyzja. Rozdmuchujemy ten temat zupełnie niepotrzebnie. Ja na kadrę nie jestem powoływany od X lat. Nic to w moim życiu nie zmienia. Niczego nie pogarsza, niczego nie polepsza - w listopadzie komentował golkiper. Brak powołań dla Grabary wypominali selekcjonerowi dziennikarze i kibice.

Czy w nowym roku selekcjoner zmieni zdanie i w końcu spojrzy w kierunku bramkarza Wolfsburgu? Wydaje się, że formy Grabary nie da się ignorować w nieskończoność. To jego pierwszy sezon w Bundeslidze. Przez pierwsze 14 kolejek zanotował trzy czyste konta i przepuścił 25 goli, ale ma absolutnie niepodważalną pozycję w drużynie. Co więcej! W jednym spotkaniu miał na ramieniu opaskę kapitańską, a oceny, jakie zbiera, są godne pochwały.

W piątkowym meczu z Freiburgiem Grabara musiał się mierzyć z aż dziewięcioma celnymi strzałami rywali. Kilkukrotnie interweniował fantastycznie i mimo porażki 2:3 został wybrany do drużyny kolejki magazynu "Kicker". To drugie takie wyróżnienie w tym sezonie - wcześniej doceniono go za mecz z Bayernem Monachium, również przegranym przez Wolfsburg. Ze wszystkich bramkarzy w lidze więcej razy w drużynie kolejki wybierany był tylko golkiper RB Lipsk - Peter Gulacsi (4). Ze wszystkich bramkarzy ma też najwięcej interwencji - w tym sezonie obronił już 55 strzałów.

Kamil Grabara w tym roku ma szansę jeszcze raz wybiec na boisko. Wolfsburg, który w tabeli zajmuje 10. miejsce, 22 grudnia zagra z Borussią Dortmund. Później polskiego bramkarza i jego kolegów czeka przerwa. Wznowią rozgrywki 11 stycznia, a ich pierwszym noworocznym przeciwnikiem będzie Hoffenheim.

Grabara będzie miał już wtedy skończone 26 lat - 8 stycznia obchodzi urodziny. Do tej pory w kadrze narodowej rozegrał tylko jedno spotkanie. Za kadencji Czesława Michniewicza 1 czerwca 2022 roku zagrał we Wrocławiu z Walią.