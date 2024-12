Michał Probierz wprost o planach na niedzielę. "Jadę go oglądać"

Malta, Litwa, Finlandia i przegrany ćwierćfinału Ligi Narodów Hiszpania - Holandia. Z tymi drużynami reprezentacja Polski powalczy w przyszłym roku o awans na mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku. Wyzwanie piekielnie trudne, bo bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca grupy, a nas czeka starcie z potęgą, niezależnie kto wspomniany ćwierćfinał wygra, a kto go przegra. Jednak drugie miejsce i gra w barażach brzmi już jak coś jak najbardziej realnego, biorąc pod uwagę pozostałych rywali. Nawet jeśli nasza kadra potrafi w ostatnich latach rozczarować bez względu na przeciwnika.

Michał Probierz ruszył do Szwajcarii. Jasny cel

W marcu Polacy zagrają u siebie z Litwą (21 marca) oraz Maltą (24 marca), więc Michał Probierz ma jeszcze ponad cztery miesiące, by zdecydować, jak zechce grać nasza reprezentacja oraz kim. Oczywiście kto będzie w jakiej formie na wiosnę, tego po prostu nie możemy teraz wiedzieć. Niemniej selekcjoner jeszcze w tym roku ruszy na "łowy", by przyjrzeć się potencjalnym kandydatom. Pierwsze nazwisko na liście? Łukasz Łakomy.

Selekcjoner potwierdził to w programie na Kanale Sportowym. Probierz połączył się z prowadzącymi, siedząc w samochodzie i jak zdradził, właśnie jest w drodze do Berna, gdzie o 14:15 Young Boys, czyli klub Łakomego, zagra u siebie z Servette. - Akurat jadę obejrzeć Łukasza. Nieźle się ostatnio prezentował, więc skoro jest możliwość zobaczenia go jeszcze, to się wybieram. Różnie z tym podstawowym składem wcześniej bywało, ale teraz mam nadzieję, że uda się go obejrzeć osobiście, bo też inni nasi trenerzy już bywali na jego meczach - powiedział Probierz.

Łakomy coraz ważniejszy w Young Boys. Dał popis w Lidze Mistrzów

Łakomy na początku sezonu faktycznie miał kłopot z regularną grą. Dokuczały mu urazy, nie ufał mu trener Patrick Rahmen. Ale odkąd w październiku został zwolniony, a na stanowisko wrócił autor mistrzostwa kraju Joel Magnin, Polak zaczął znów grać regularnie. Od 19 października tylko dwukrotnie zabrakło go w wyjściowym składzie Young Boys (we wszystkich rozgrywkach).

Dodatkowo przed kilkoma dniami, a konkretnie w środę 11 grudnia, strzelił pięknego gola w Lidze Mistrzów przeciwko Stuttgartowi. Young Boys przegrało co prawda 1:5, ale sam pomocnik wysłał Probierzowi sygnał, że jego forma idzie w górę. Selekcjoner, jak widać, tego sygnału nie zignorował. Łakomy to dwukrotny reprezentant Polski do lat 21 i wychowanek Legii Warszawa, W Ekstraklasie rozwinął się jednak w Zagłębiu Lubin, skąd latem 2023 roku za ok. 1,4 mln euro trafił do Szwajcarii.