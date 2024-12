Kołtoń wywołał burzę na całą Polskę. Lewandowskiemu to się nie spodoba

Siedem lat temu Robert Lewandowski wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego i został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni byli wtedy o krok od awansu na mistrzostwa świata w Rosji. Od tego czasu Lewandowski strzelił niemalże drugie tyle bramek, ale dla jego kadry wciąż największym sukcesem jest ćwierćfinał mistrzostw Europy z 2016 roku. Każdy kolejny turniej kończył się mniejszą lub większą klęską.

Kto był lepszy w kadrze? Boniek czy Lewandowski? Kołtoń nie miał wątpliwości

Robert Lewandowski formą raczej dopasowywał się do pozostałych reprezentantów Polski. Wyjątkiem było Euro 2016, gdzie Polacy nie byli uzależnieni od jego bramek - zdobył tylko jedną, a doszli do ćwierćfinału. Łącznie piłkarz Barcelony strzelił na dużych turniejach osiem goli w 20 meczach. Najwięcej - trzy - podczas Euro 2020, które Polacy zakończyli na fazie grupowej. Nie można jednak powiedzieć, żeby podczas któregokolwiek z tych turniejów przyciągnął uwagę całego świata.

I zdaniem Romana Kołtonia przez to zrobił zbyt mało, żeby stawiać reprezentacyjną karierę Lewandowskiego wyżej od tej, którą mieli Zbigniew Boniek czy Grzegorz Lato.

- Nie no, panowie. Boniek był gwiazdą trzech mundiali, a Lewy na razie nie był gwiazdą żadnego. Lewy jest największym piłkarzem jeśli chodzi o kluby, z tą tezą nie dyskutuję, bo uważam, że tak jest. Natomiast Robert Lewandowski w reprezentacji nie będzie większym piłkarzem od Bońka czy Laty. Nie ma z nimi szans. Lato był gwiazdą trzech mundiali, królem strzelców jednego! Nie umniejszamy Laty, Bońka, ani Lewego, bo Lewy jest wielki, jest gigantem, ale w sensie reprezentacyjnym tamci byli gwiazdami mundiali - powiedział w programie portalu Meczyki.

Te słowa wzbudziły kontrowersje. Mowa w końcu o zdecydowanie najlepszym strzelcu w historii reprezentacji Polski. Nawet jeśli na wielkich turniejach nie zachwycał, to trudno sobie wyobrazić, żeby Biało-Czerwoni bez jego goli stali się ich regularnym bywalcem.

"Kołtoń skończ opowiadać bzdury, piłkarze którzy grali w latach 70 i pierwszej połowie 80 w zdecydowanej większości byli jednymi z czołowych na swoich pozycjach w Europie. Lewandowski nigdy nie miał takiego potencjału wokół siebie" - napisał w odpowiedzi jeden z komentujących widzów.

"I to porównywanie Lewego do zawodników którzy grali 50 lat temu w reprezentacji. Biedna ta polska piłka" - śmiał się inny.

Byli też tacy, którzy zgodzili się z dziennikarzem.

"Kołtoń ma rację. Lewy to znakomity napastnik, ale w reprezentacyjnym stroju to niestety nie ma startu do Laty i Bońka. Wiadomo, że mieli wkoło siebie innych piłkarzy, naprzeciwko siebie innych rywali, ale Boniek i Lato osiągnęli niewspółmiernie więcej od Roberta w kadrze" - napisał jeden z kibiców.

"Lewy miał jeden super mecz na jakichkolwiek mistrzostwach. Mecz ze Szwecją, gdzie zdobył dwie bramki, walczył o każdą piłkę i prawie trzecią wpakował" - zwrócił uwagę kolejny.

Te dyskusje zapewne mógłby zamknąć duży sukces reprezentacji Polski na najbliższych mistrzostwach świata. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie wyniki kadry, wydaje się on bardzo mało prawdopodobny. A to oznacza, że najlepszym wynikowo turniejem podczas reprezentacyjnej kariery Roberta Lewandowskiego zapewne pozostanie Euro 2016.